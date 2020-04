PLRA y FG hablan de atropello a los DDHH

El documento relata que el Estado paraguayo adquirió cincuenta respiradores para asistir a los afectados por el coronavirus y que incluso realizó el pago correspondiente a una empresa de Brasil para recibirlos, pero “la operación no se pudo realizar hasta ahora debido a la vigencia de la Ordenanza N° 16, del 18 de marzo de 2020, de la Secretaría de Comercio Exterior de la República Federativa del Brasil, que no diferencia países que integran el Mercosur de los que no lo integran” y confiscó los aparatos antes que lleguen a Paraguay.

“La retención de los citados respiradores es absolutamente ilegal y atenta severamente derechos humanos fundamentales del pueblo paraguayo, miembro pleno del Mercosur”, afirma el texto.

El proyecto de declaración exige, vía Consejo Mercado Común, “al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, a cumplir el Tratado de Asunción y autorizar el inmediato envío de 50 respiradores” e insiste que la retención de Brasil es “ilegal”.

El documento también “condena la violación del Tratado de Asunción y de los derechos humanos del pueblo paraguayo por parte del Gobierno brasileño”.