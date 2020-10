PLRA reacciona por afirmación de Kattya

El senador Salyn Buzarquis vio con buenos ojos la candidatura y que surjan alternativas. Agregó que toda figura suma.

“Tenemos muy buenas relaciones con Kattya, el diputado Carlos Rejala y con Paraguayo Cubas. Es muy saludable que la oposición tenga figuras, maneje alternativas. Me encantaría que el partido ponga el candidato, pero no soy un intolerante, no digo ‘o nosotros o nadie’”, señaló. Aseguró que la fórmula es ir unidos.

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, señaló a medios que aún no oyó hablar de la candidatura y que el PLRA elegirá en internas al postulante.