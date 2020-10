Plantean interpelar a Durand por atentar contra diputados

El legislador acusó que Durand instigó en un grupo de WhatsApp a escrachar a los firmantes del proyecto de ley que amplía el artículo 8 de la Ley 3637/2008, que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), que busca permitir la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en los procesos de adjudicación de obras en el MUVH.

“Vean qué asentamientos en esas zonas se quedarán sin casas si cambian la ley y llévenle al escrache… actúen fuerte…”, se lee en la captura de pantalla presentada por Bachi en la denuncia.

La propuesta de interpelación fue iniciativa de la diputada encuentrista Kattya González, quien calificó la acción de Durand como un atentado directo contra las inmunidades de los parlamentarios. “Atenta, directamente, contra las inmunidades; es un cobarde y hay que traerlo del jopo a Dany Durand para que pida disculpas, si es cierto que dijo en un grupo de WhatsApp que iba a hacer escrachar a algunos diputados por posiciones asumidas”, subrayó ofuscada González.

Por su parte, el diputado liberal Édgar Acosta manifestó su preocupación por el tema. “Puede que no esté de acuerdo con el proyecto del colega Bachi, pero no por eso voy a aceptar que un funcionario del Ejecutivo instigue a que se realice un escrache porque no le gusta el proyecto. De hecho, estoy en desacuerdo con el documento presentado, voy a votar en contra, pero no es correcto lo que hizo el ministro Durand”, aseveró.

Agregó que la actuación del titular del MUVH es un atentado contra lo establecido en el artículo 191 de la Constitución Nacional.

Tras un cuarto intermedio, declarado para la redacción del documento, los diputados aprobaron la presentación de la interpelación y decidieron que el proyecto sea sometido a consideración de la plenaria la próxima semana, como primer punto del orden del día, ad referéndum de la mesa directiva, que se reúne el lunes.

Al enterarse de las denuncias en la Cámara Baja, Durand pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales, pero su acción no bastó para detener la reacción de los legisladores. “Pido las disculpas debidas a mis colegas diputados de la Nación por mis expresiones a través del chat del WhatsApp. El fervor en defensa del trabajo de las pequeñas y medianas constructoras, y del Fonavis me llevaron a expresarme de ese modo”, se justificó.