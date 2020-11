Ministra de Niñez: “El límite entre Estado y familia se da al vulnerarse derechos”

Uno de los puntos más cuestionados al Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia 2020-2024 es el que tiene que ver con la patria potestad, donde organizaciones civiles y religiosas alegan que el Estado desde imponerse por encima de los padres en la crianza y en la educación de sus hijos. “La patria potestad ya no es el poder absoluto de los padres; hace tiempo que eso cambió en la ley, que dice que es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores sobre los hijos menores de edad”, expresa la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, en defensa del programa oficial de Gobierno. Agrega que en la Constitución Nacional se protege a las familias y su derecho de convivir juntos y que los padres eduquen a los chicos. El límite entre Estado y familia se da cuando se vulneran estos derechos en ese entorno familiar. Precisamente, en la página 11 del Plan se lee que el Estado “se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo en la atención integral de la infancia y la adolescencia”. Martínez asegura que la palabra “hegemonía” puede suscitar confusión. “La palabra hegemonía del Estado lo que hace es explicar el sistema de protección, de ninguna manera significa que el Estado está por encima del derecho de los padres de cuidar y de decidir cómo educar a sus hijos”, agrega. EDUCACIÓN Y GÉNERO. En cuanto a lo educativo, el Plan aborda la necesidad del derecho a la educación integral en sexualidad (EIS) de niños, niñas y adolescentes, incluso a pedido de ellos mismos. Pero la secretaria de Estado aclara que ese abordaje le corresponde al MEC. La cartera educativa está en un supuesto proceso de transformación educativa, uno de los temas analizados será la EIS. “La educación sexual parece que es la palabra prohibida, pero se habla de que cuanto más información tengan los estudiantes sobre esto, más responsabilidades y valores van a incorporar”, asegura. Luego precisa que estudios demuestran que mediante la EIS, los adolescentes retardan más su primer contacto sexual, lo que ayuda en la prevención de abusos y de embarazos tempranos. Paraguay ocupa el primer puesto en el Cono Sur en embarazo de niñas y adolescentes. Se tienen registrados 282 nacimientos en niñas de 10 a 14 años en lo que va de este año y 7.593 nacimientos más en adolescentes de 15 a 19 años, según datos oficiales. El Plan también entabla un enfoque de género y de inclusión. La ministra replica que se trata de una igualdad de género; que niñas, niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades. “No es que las niñas sean niños ni los niños sean niñas. Eso es un invento porque en el programa no puede estar eso nunca porque va contra nuestra ley”, remarca. Este Plan se elaboró con otras carteras estatales, como el MEC, Trabajo o el Consejo de Gobernaciones, que aprobaron el contenido.



Teresa Martínez,

ministra de la Niñez.



Invitan a religiosos y padres para analizar programa

La oficina de la Vicepresidencia de la República informó que invita a organizaciones de padres y religiosos a un debate sobre el Plan Nacional de Niñez 2020-2024.

El encuentro será este martes 24, en la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada en el microcentro capitalino.

No se confirmó si el vicepresidente Hugo Velázquez formará parte del encuentro, aunque se maneja que estaría presente para dar la bienvenida a las familias y a los grupos religiosos.

Incluso abren la posibilidad de “corregir” el documento en caso de encontrar ambigüedades, según se publicó en el sitio oficial de noticias IP.

La Federación de Padres de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Fedapar), que congrega en su mayoría al sector de colegios privados religiosos, fue la última entidad en manifestarse contra este programa.

Este grupo sostiene que en ningún momento los padres de colegios privados y privados subvencionados fueron llamados para participar de este proyecto.

Sobre el punto, la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, asegura que convocaron a 300 talleres en comunidades de todos los departamentos del país para que la gente se sume a la iniciativa.

“Buscamos que esto se resuelva con las familias, no por fuera, nada se puede trabajar por encima de las familias; los niños no son islas”, dice.