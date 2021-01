Plácido Domingo celebró sus 80 años

“Estoy feliz de poder celebrar estos 80 años cantando. Desafortunadamente la pandemia todavía no ha terminado, por eso la actuación será en el teatro vacío”, manifestó Plácido Domingo antes del recital, a través de un comunicado.

“Siento no poder cantar delante del público, me hubiera gustado agradecer a todos los hermosos mensajes de buenos deseos que me están enviando”, manifestó al agradecer por el cariño de sus seguidores.

El músico interpretó el rol protagónico en la obra Nabucco, de Verdi, una de las docenas de personajes que ha encarnado en la Ópera de Viena en las más de 250 funciones, unas 40 como director de orquesta, que acumula desde su debut en 1967 con Don Carlo.

ANIVERSARIO. En la función presentada el pasado viernes, el elenco, conformado por Freddie Tommaso como Ismaele, y Szilvia Vörös como Fenema, se encargó de transmitir energía y entrega a la presentación que fue ofrecida en un teatro semivacío, con asistencia de contadas personas, entre periodistas, invitados y familiares de los artistas.

Al finalizar la función, el elenco sorprendió a Domingo, al cantarle el cumpleaños feliz en inglés, gesto que emocionó al músico español.