Pitogüé. Leyenda guaraní suena hoy en Nueva York, EEUU

La obra Pitogüé. Leyenda guaraní, para oboe solo, del compositor y director orquestal paraguayo Diego Sánchez Haase, se interpreta hoy en Nueva York, EEUU, en el marco del Concierto del Día de los Instrumentos de Viento, del Brooklyn College Conservatory of Music. Será interpretada desde una Galería de Arte de Hudson y se transmitirá online, a las 18:00.

DESTACADA. La oboísta que interpretará la pieza es Tamara Winston, quien, pese a su juventud, tiene ya una destacada carrera en los Estados Unidos y en el extranjero. Se graduó en la renombrada Julliard School of Music así como en la Mannes School of Music, y toca regularmente en orquestas como la del Metropolitan Opera House, el New York City Ballet, la Baltimore Symphony Orchestra, la St. Louis Symphony Orchestra y otras.

En la Philarmonie de París tocó el oboe barroco con el gran maestro Jordi Savall, y también colaboró con el Ensemble Intercontemporain. Tamara Winston tiene orígenes paraguayos, habiendo nacido en Paraguay, y emigrado muy pequeña con su familia a los Estados Unidos.

AMPLIO RECORRIDO. La obra Pitogüé. Leyenda guaraní, para oboe solo, fue comisionada al maestro Sánchez Haase por el oboísta chileno José Luis Urquieta, en el 2014, y fue estrenada en Atenas, Grecia, luego de lo cual, fue interpretada en Marruecos, Paraguay, Argentina, Chile, Cuba, EEUU, Alemania y otros países.

Pitogüé será la tercera composición de Sánchez Haase a ser interpretada en Nueva York. En el 2013 el maestro guaireño estrenó su obra Variaciones sobre un tema paraguayo, para guitarra sola, y al año siguiente estrenó Sonata paraguaya, para orquesta de cuerdas, obra que fue nuevamente interpretada en dicha ciudad en el 2017.