Piquín trae a Asunción un imperdible homenaje a Mercury

El bailarín confiesa que las músicas son “tan bailables, que las escuchás y te movés solo”.

Para Piquín, quien también fue subcampeón, con Cecilia Figaredo (2014) del citado programa de Tinelli, este nuevo homenaje va dirigido no solo a los fans, sino también a las nuevas generaciones que están descubriendo su música, “para que investiguen más sobre la vida y obra de esta gran estrella”.

EL SHOW. Son parte del espectáculo 17 personas, 7 en producción, luces, sonido, escenario, vestuarista, y diez bailarines en escena, entre ellos, Gabriela Alberti, primera bailarina del Teatro Colón.

“Contamos lo que fue la vida de Freddie Mercury en sus momentos más significativos”, comenta Hernán Piquín, ex primer bailarín de Le Jeune Ballet de France (en París).

La trama del show recorre la vida de Mercury desde que ingresa a la escuela de arte en Londres, y descubre su pasión por cantar, “a partir de ahí relatamos momentos que tienen que ver con el amor, el desamor, su despertar sexual y vínculos más cercanos”, detalla el ex integrante del Ballet Estable del Teatro Colón.

Con pasos de baile se relatan sus momentos más significativos hasta llegar al momento de su enfermedad, “tan joven, y cómo siguió trabajando, dándolo todo hasta el último video que grabó, donde lo vemos muy deteriorado”.

Hernán Piquín tuvo “la suerte” de conocer al asistente de Freddie Mercury, “quien me contó que en ese último video le ponían paños fríos, mojados debajo del saco para disminuir la fiebre y poder seguir”.

Dicho asistente vio el espectáculo que ya lleva seis meses en gira, y mencionó que era uno de los homenajes más cercanos a lo que representa la vida del cantante. “Esto nos alentó a seguir y llevar por el mundo a mostrar la obra”, apunta el bailarín.

PRIVILEGIO. Hernán Piquín señala que se siente “privilegiado” al poder realizar esta gira, “Estoy feliz. En cada función hago un video donde grabo a todo el público al final y lo subo a mis redes (@hpiquin en Instagram), ahí subo las historias y lo que la gente me comenta, y casi todos concluyen en lo mismo, como se emocionan con el espectáculo”. Piquín es fiel creyente de que lo que a él le emociona logrará a emocionar al público también con su trabajo, “creo que eso es lo primordial, hacer un espectáculo desde el amor, el respeto, la emoción”.

LA TÉCNICA. El espectáculo dirigido por María Laura Cattalini, más conocida como La Catta, coreógrafa y bailarina que se dio a conocer por su trabajo en ShowMatch, tiene una mezcla de técnicas y estilos, “hay contemporáneo, moderno, jazz, y con Gabriela le ponemos el toque clásico neoclásico de los pas de deux en Love of My Life, Who wants to live forever, temas más románticos, dulces, interpretativos”, indicó.

En cuanto a los vestuarios, el artista comenta que el arduo trabajo de elaboración de los trajes recae en varios diseñadores. “Busqué que cada vestuario tenga su carácter, que corresponda a lo que es la esencia del personaje y la época que sucedía todo. Son distintas épocas en la historia, y eso se tiene que reflejar también en el vestuario, o los momentos, como los románticos”.

La escenografía es minimalista y con elementos que puedan adecuarse a distintos teatros, “que sean adaptables a todo tipo de escenario. Necesitamos escenarios de 14 m de largo porque nuestro tapete es de 9 m, en escenografía tenemos 5 a 7 puertas con espejo, una tarima escenario, sillones, mesas, sillas”.

SHOW SEGUIRÁ. El show debe continuar, que empezó a gestarse antes de la Pandemia, ya lleva 6 meses en escena, ofreció ya más de 200 funciones, y promete seguir. “Hay show para rato. Ahora va hasta la primera semana de diciembre, luego nos tomamos un mes de vacaciones, y seguirá la gira”, dice Piquín. El tour continuará por toda Argentina, en abril van un mes a EEUU, están en tratativas para llevar el show a Perú, Chile y Brasil.



Con El show debe continuar, homenaje a Freddie Mercury, el bailarín argentino Hernán Piquín derrochará talento y destreza en el escenario del Teatro Guaraní los días 14 y 15 de este mes.



A saber

Espectáculo: El show debe continuar, con la actuación central de Hernán Piquín, quien revive la apasionante vida artística de Freddie Mercury. Será un show distinto al Freddy que se hizo hace 10 años, otra mirada, otro libreto vestuario, coreografías.

Fechas: 14 y 15 de octubre

Lugar: Teatro Guaraní.

Entradas: Red UTS.



Guion: Basado en el libro de Sergio Marcos

Dirección coreográfica: Laura Cattalini (La Catta)

Arreglos musicales: Maestro director Gerardo Gardelín

En escena: Más 10 bailarines