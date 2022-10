Piquín presenta mañana su segundo homenaje a Freddie

“Estoy feliz de estar de vuelta por Paraguay. Me encanta su gente, me parece superrespetuosa y cálida”, comentó a Última Hora el ex campeón de ShowMatch (junto con Noelia Pompa) en los años 2011 y 2012.

En pasos de baile y con la música del homenajeado y Queen, se recorrerá su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, plasmado en este espectáculo con una impactante puesta con 22 temas musicales.

La Catta, coreógrafa y bailarina que se dio a conocer por su trabajo en ShowMatch, utilizó en el show técnicas y estilos diferentes. “Hay contemporáneo, moderno, jazz, y con Gabriela (Alberti, primera bailarina del Teatro Colón) le ponemos el toque clásico neoclásico de los pas de deux en Love of My Life, Who wants to live forever, temas más románticos, dulces, interpretativos”, detalló Hernán Piquín.

El bailarín presentó un exitoso primer homenaje al vocalista de Queen titulado Hernán Piquín es Freddie, entre 2011 y 2013, el cual también llegó a Paraguay. Él cuenta que ya en aquella época su admiración hacia el compositor británico Freddie Mercury (1946-1991) fue lo que le impulsó a crear el montaje, lo mismo que le mueve en la actualidad.

EN DETALLE. El show cuenta con vestuarios a cargo de varios diseñadores. “Busqué que cada vestuario tenga su carácter, que corresponda a lo que es la esencia del personaje y la época que sucedía todo. Son distintas épocas en la historia, y eso se tiene que reflejar también en el vestuario, o los momentos, como los románticos”, explica Hernán Piquín.

En tanto que la escenografía es minimalista y con elementos que puedan adecuarse a distintos teatros. “Que sean adaptables a todo tipo de escenario. Necesitamos escenarios de 14 m de largo porque nuestro tapete es de 9 m, en escenografía tenemos 5 a 7 puertas con espejo, una tarima escenario, sillones, mesas, sillas”, detalla.

GIRA PARA RATO. El show debe continuar se empezó a gestar antes de la pandemia y esperó ver la luz hasta que la crisis sanitaria acabó. Hoy ya lleva seis meses en escena, y ofreció más de 200 funciones.

El tour va a seguir, ya que a Piquín le gusta llevar su arte por el mundo. “Hay show para rato. Ahora va hasta la primera semana de diciembre, luego nos tomamos un mes de vacaciones”, finaliza.



A saber

Espectáculo: El show debe continuar, con Hernán Piquín.

Fechas: Mañana y el sábado 15.

Lugar: Teatro Guaraní.

Entradas: desde G. 170.000 Red UTS.

Guion: Basado en el libro de Sergio Marcos.

Dirección: Laura Cattalini.

Arreglos musicales: Gerardo Gardelín.