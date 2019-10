Pingüi deja su huella inmortal

Esa gente acudió ayer a la pista de la Secretaría Nacional de Deportes para rendirle el homenaje póstumo, tras su trágico fallecimiento el lunes pasado.

El torneo más importante de atletismo, De la Victoria, organizado por la Federación Paraguaya de Atletismo, presidida por Miguel Carrizosa, eligió la prueba de 800 metros, donde su nombre sigue como recordista, para el homenaje. Allí cerca de 100 ex atletas y amigos se dispusieron a correr esa prueba. Al final de la misma, soltaron globos y concluyeron con aplausos, con el grito de hasta siempre profe.

TESTIMONIOS. “Él era un tipo que vivía el atletismo al 100%. Su vida era este deporte, un metódico que te explicaba para qué servía lo que estabas haciendo”, comentó Gerardo Acosta, quien entrenó 3 años con Francisco Figueredo. “Es una pérdida demasiado grande”, resumió.

EL CAMPEÓN DEL TORNEO. El Deportivo San José ganó el torneo De la Victoria, con 195 puntos, superando a Sol de América (137) y tercero quedó el Club Atlético Encarnación (115).

Récords. Fedra Florentín batió el récord nacional sub 20 de lanzamiento de bala, con marca de 13.06 m, Ana Paula Argüello rompió el récord sub 18 y sub 20 con registro de 12.28 m. Asimismo, Briza Duré, mejoró el récord sub 20 de 200 con 24’’91.