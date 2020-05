Piel solidaria

La solidaridad en tiempos de pandemia no tiene fronteras y trasciende todos los estratos sociales. Con un país casi parado por el Covid-19, el defensor Víctor Hugo Mareco realiza subastas de las camisetas que juntó en sus 18 años de trayectoria futbolística (12 en Europa) para con esos fondos armar kits de alimentos y aseo, además de ollas populares.

Desde ayer, y hasta el próximo viernes, Mareco pone a disposición varias camisetas de famosos jugadores mundiales, algunas de ellas autografiadas, en esta que ya es su segunda subasta. Para los interesados, recepciona ofertas a través del número (0991) 273-322. “Quedaron muchas camisetas muy buenas de la primera subasta, así que le damos tiempo a la gente para que se ponga en contacto. Metimos la de Burdisso, Camoranessi, Cassano y la de Baggio que está firmada, que es la alternativa, todas con precios base”, comentó Mareco en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“La idea es que se siga recaudando, que sigamos ayudando, porque conforme pasan los días la gente tiene más necesidad, esto irá hasta el próximo viernes, para que la gente vaya poniendo su precio. Lo ideal es recaudar lo más posible, para llegar a más hogares con los kits y la olla popular”, destacó el atleta que en Italia jugó en Brescia (2001-2011) y Hellas Verona (2011-2012).

Con respecto a la primera subasta, Mareco destacó que lo recaudado llegó en ayuda directa a pobladores del Bañado Tacumbú, asentamientos de Luque, a otros lugares; además le entregó personalmente ayuda a Pablito, quien es un niño de 11 años, con parálisis cerebral, hincha fanático de Olimpia. El ex defensor de Cerro Porteño se puso en campaña para conseguirle una nueva silla de ruedas.

LAS CAMISETAS. En el nuevo lote de camisetas a subastar hay 14 prendas y las más preciadas son las de Baggio, firmada por el astro italiano; de Rivaldo del Milan; Mauro Camoranessi de la Juventus; Nicolás Burdisso y Antonio Cassano, ambos de la Roma, con un precio base de USD 500. Están la del uruguayo Paolo Montero de la Juve; del Colorado Gamarra del Inter, la del colombiano Mario Yepes del Milan; Édgar Barreto del Atalanta e Iván Córdoba del Inter, desde USD 300 a 200, como precio base.

“Despojarse de semejantes camisetas, semejantes recuerdos, duele. Pero al final me pone contento porque va a servir para algo bueno, sobre todo a la gente. Muchas veces prefiero mirar el armario vacío pero que no le falte un plato de comida a la gente. Obviamente no vamos a poder ayudar a todos, pero vamos a tratar de llegar a la mayor parte posible”, destacó Mareco, que ante la necesidad de la gente subasta parte de su colección de más de 200 remeras, que son como su segunda piel.