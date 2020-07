Pidieron a Rivas documentos para “limpiar” a su esposa

A la par, sus aliados operaban también para lograr dar vuelta el ocho a cuatro que se había formado entre concejales, entre febrero y marzo pasados. Así fue como la concejala Mary Soilán se vio obligada a solicitar al legislador, extrañamente no directamente a la jefa comunal, algún documento para poder limpiar su administración. Esto se revela en un audio al que Última Hora pudo acceder.

“Y vienen y me preguntan y me dicen: –‘Mirá, se hace había sido empedrado en tu barrio, ¿y cuántos millones cuesta?’, –‘No sé’, –‘¿Cuántos metros cuadrados se va a hacer?’, –‘No sé’, –‘¿Cuántas cuadras?’, –‘No sé’. Y qué lo que le voy a decir, eso nomás, diputado, lo que reclamamos, por lo menos tener algún documento para limpiarnos y, a la vez, se van a limpiar ustedes”, encara Soilán durante una conversación con Rivas.

Como los documentos nunca se presentaron, la intendenta convocó a una audiencia pública para exponer sobre sus obras. Pero un día antes, Rivas ya había conversado con los concejales, según se oye en un audio de un diálogo que mantiene con el esposo de la concejala Soilán, conocido como Kiko López.

Esta charla, en guaraní, se dio un día después de la audiencia, que fue incidentada debido a las exclamaciones de adeptos de la intendenta y de ciudadanos indignados.

Rivas: Después de eso casi se complicó lo que planificamos.

López: Sí, y dijimos luego que eso iba a pasar, si ya pillaban todos, que yo decía algunas cosas cada tanto, y no se quería callar y comenzó el desborde (...).

R: –Iba a ser así nomás luego, no ganamos ni salimos de lo que conversamos. Nosotros estamos juntos y yo soy responsable de mi compromiso.

L: –Tu sobrinito lo que fue retobado.

R: –Él no entendió, le reté mucho, me puso muy nervioso. No entendía cuál era la situación (...).

L: –Y veamos, dejemos que corra el agua, y veamos qué pasa, porque todos se alteraron en un rato.

R: –Se pusieron todos nerviosos, pero los concejales cumplieron lo que prometieron medianamente. Mary (María Selva Leguizamón) la que se puso un poco nerviosa de entrada, no sé yo por qué.

López lleva adelante obras municipales sin ser funcionario. Sobre el punto, respondió que sus servicios son voluntarios, que construye caminos de forma gratuita, perdiendo tiempo y dinero, pero que se siente a gusto, lo que generó sospechas. Poco después de la audiencia, se convocó a una sesión extraordinaria de la Junta donde la ejecución presupuestaria de Benítez tuvo sanción ficta a causa de la falta de cuórum. “Pidieron tiempo para que se hiciera una extraordinaria, se convocó, nos dejaron sin cuórum, para qué, porque la aprobación del balance tenía que ser ficta. Lograron su objetivo”, cuestionó la concejala María Selva L.