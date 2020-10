Piden regular el ingreso de camiones pesados en CDE

En nota dirigida a la Cancillería Nacional, a la Aduana y al Consulado de Foz de Yguazú, piden que se busque una solución al problema. Concretamente plantearon que se busque llegar a un acuerdo con la Receita Federal Brasil, para que libere los camiones a partir de las 14:00. “Vimos que se llegó a un acuerdo con el Brasil, a mediados de mayo, para permitir el paso de estos camiones durante el día, pero como era en plena pandemia no había problemas, pero ahora que se está tratando de volver a la normalidad, resulta todo un dolor de cabeza para los turistas tener que esperar casi dos horas para venir a comprar y eso no puede ser”, explicó Said Taigen, secretario general de la Cámara de Comercio.

Justamente para evitar este tipo de problema, el horario de salida de los camiones pesados del lado paraguayo hacia Brasil es de 17:00 a 6:00. La misma medida se solicitó se aplique desde el lado brasileño, pero la respuesta de la Receita Federal fue que tienen problema de infraestructura, por lo que ahora la propuesta es que el paso se libere a partir de las 14:00 a 00:00. “Consideramos que este horario ayuda a que la Receita Federal tenga el espacio físico requerido y al mismo tiempo pueda ayudar al descongestionamiento del tráfico sobre el puente en hora pico, hora de la entrada de turismo de compras”, refirió el empresario. Aclaró que el pedido no afecta a los vehículos de transportes chicos, como furgones y camiones de carga hasta 3.000 kg, que transportan las mercaderías del comercio de Foz de Yguazú y las vendidas a Paraguay. WF