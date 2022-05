Piden que Fiscalía investigue a Cartes

“Me gustaría ver a la Fiscalía, con el mismo ímpetu que otros casos, investigando el contrabando de cigarrillos”, manifestó.

”Esto representa casi dos millones de dólares qué atentan contra empresas paraguayas por el contrabando”, aseveró Espínola.

Además, indicó que está la duda de si Santiago Peña tumbará el contrabando, si es que llega a la presidencia.

“Una pregunta para Santi Peña: ¿Él tendría el mismo desempeño para con Horacio Cartes y sus tabacaleras como propuesta de su campaña? Tumbar los cargamentos, aunque sean de su propio líder”, se preguntó.

Afirmó también que son totalmente ciertas las acusaciones que hace Mario Abdo Benítez contra el ex titular de Seprelad Óscar Boidanich, sobre un supuesto salario que recibe de Tabesa, de Cartes, para no hablar de los supuestos negocios ilícitos del ex mandatario.

En otra ocasión, ya el presidente insinuó que Horacio Cartes le pide ayuda para hacer pasar los cigarrillos de contrabando.