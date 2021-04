Piden postura a colorados sobre Ulises

El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, que son las bancadas coloradas las que deben iniciar un proceso de pérdida de investidura. “En este momento, ¿no es el Partido Colorado el que debería iniciar el proceso?”, expresó.

Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, pidió que los colorados expliquen su silencio en torno al caso

“Es hora de que los colorados asuman una posición autocrítica y propongan una salida institucional con respecto al tema Quintana. Fui proyectista junto con otros colegas de la oposición del estudio de la pérdida de investidura de Quintana que perdimos estruendosamente. Ya no sabemos qué más plantear; esto no es un juego, es serio y si queremos dar seriedad al pedido deberían ser los colorados los que planteen, no solo el debate, sino la situación de un miembro de su partido. Instamos a los colegas de la ANR a estudiar y revisar su situación y recuperar la respetabilidad de nuestra Cámara. Nosotros desde un grupo minoritario ya hemos demostrado de qué lado estamos y perdimos. Son ellos los que deben explicar el motivo de su silencio”, sentenció.

Las bancadas coloradas no manifestaron nada del tema.

Quintana es candidato a intendente de Ciudad del Este por Concordia Colorada y está imputado por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico, en el marco del Operativo Berilo, por su relación con Reinaldo Cucho Cabaña, procesado por narcotráfico.

Acusó al Ministerio Público y al Poder Judicial de cometer terrorismo y de informar con datos manipulados a los gobiernos internacionales. También aseguró que es víctima de persecución política, con referencia al clan Zacarías. Señaló que cuando termine el proceso pedirá a la Embajada que rectifique su posición.