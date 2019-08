Piden a Castiglioni que aún no ocupe su banca en el Senado

El sector de Honor Colorado en el Senado recomienda al ex canciller Luis Castiglioni que mientras siga la investigación sobre el acta bilateral aún no ocupe su banca.

El cartista Antonio Barrios informó sobre la decisión del bloque, alegando que no impulsan su salida.

Es el Frente Guasu el que está analizando la posibilidad de que Castiglioni pierda su investidura, como uno de los responsables de la firma del acta bilateral sobre Itaipú.

Tanto Barrios, como Lilian Samaniego y Desirée Masi sostienen que la banca le corresponde al ex canciller, ya que solo pidió permiso.

Desde que renunció como ministro de Relaciones Exteriores, hasta el momento Castiglioni no aparece en las sesiones de la Cámara Alta.

Envió justificativos por motivos de salud y la próxima semana aún no está confirmada ninguna sesión, atendiendo al feriado del jueves por el 15 de agosto.

“Nuestro vicepresidente segundo ha hecho la recomendación y me pareció muy oportuna y muy prudente, que habiendo una sospecha tan importante sobre el ex canciller, creo que lo más prudente es que no venga al Senado hasta tanto se aclare”, remarcó Barrios.

No obstante, acotó que finalmente Castiglioni decidirá si toma o deja la recomendación de no aparecer.

Masi refirió que el abdista no tiene ningún impedimento, salvo que se presente algún pedido de pérdida de investidura, que tiene sus causales.

Puso como ejemplo el caso del diputado Tadeo Rojas que ocupó su banca, tras salir del Ministerio del Interior, luego del 31 de marzo.

“Cuando todavía no sepultamos el cuerpo de Rodrigo Quintana vino a asumir, y no dijimos nada”, recordó la senadora.

Samaniego sostiene que Castiglioni puede asumir su banca el día que lo decida.

Indicó que su colega tiene la legitimidad y la legalidad para ocupar su curul.