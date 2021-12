Piden aumentar impuestos a sojeros y ganaderos por destrucción ambiental

La inequidad tributaria es un problema destacado por varios sectores políticos y el constitucionalista Luis Lezcano Claude no estuvo ajeno a esa postura. “A pesar de que los sectores productivos privilegiados dicen que han sostenido el Estado en época de pandemia, eso es un cuento, porque la presión tributaria sobre esos sectores es muy baja, en comparación con la región, en Brasil y Argentina, por ejemplo”, precisó.

Igualmente, mostró preocupación por la deforestación que está ligada a estas actividades productivas y la ausencia de control al medioambiente. “Eso es un grave problema y son actividades que responden a la clase privilegiada y eso no se tiene en cuenta. El Estado no adopta medidas respecto a esto. La legislación ambiental paraguaya es buena, no falta nada, lo que faltan son acciones del Estado que hagan efectivas esas disposiciones”, remarcó.