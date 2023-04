Piden aplicar la multa a los que no voten

El senador liberal Fernando Silva Facetti manifestó a la Monumental 1080 AM que está en manos de la Justicia Electoral hacer efectiva la multa a las personas que no voten en las elecciones generales de este domingo. La ley no prevé sanciones para los que no paguen la multa establecida por la ley, que es de G. 98.000.

“Se había hablado en la ley de multar a aquellos que no votan con la suma de un jornal, pero ahora depende del TSJE, todavía faltan cinco días. Ellos dicen que no se puede implementar porque no está reglamentada... Hay dos cosas que siempre reclamamos, la primera es la multa por no ejercer el voto y la otra es implementar la figura del balotaje”, expresó el legislador.