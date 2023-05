Piden al TSJE no proclamar ni aplicar D’Hont a electos

Cuatro candidatos a senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes no habrían lograron ingresar según los cómputos preliminares del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), presentaron una petición al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para que derive sus casos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), buscando lograr su proclamación.

La nota fue presentada por el actual senador liberal Abel González Ramírez, el diputado liberal Édgar Ortiz, el ex senador Ramón Gómez Verlangieri, y la ex intendenta de Isla Pucú Sonia Fleitas Ovelar, hermana del ex presidenciable y ex gobernador de Cordillera Hugo Fleitas.