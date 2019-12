PGN vs. reformas socioeconómicas

En la columna anterior había quedado claro, en opinión de tres economistas (Lorena Campos, Verónica Serafini y quien escribe esta columna), que no se podrá manejar bien el Presupuesto General de la Nación (PGN) si es que prevalecen cleptocracia e ineptocracia junto con nepotismo en sentido amplio (es decir, no solo poner a parientes en función pública, sino también a amigos, amantes, caseros, niñeras, operadores y recaudadores electorales, etc.). Llevan a mala calidad del gasto público. Tampoco se lo podrá manejar bien si los funcionarios públicos más encumbrados continúan con exorbitantes remuneraciones salariales y beneficios extra. Así como tampoco si, en época de recesión y estando bien advertidos de que no hay recursos disponibles para más aumentos extraordinarios, siguen adjudicándoselos con adicionales siderales. También quedó claro que, si no se modifica el modelo económico ni el patrón de ingresos y egresos, el aumento legal de topes máximos a los saldos rojos de Hacienda, llevándolos del actual -1,5% en relación con el PIB a -3%, como lo propugnan algunos sectores interesados, aumentará la deformación estructural que lo aqueja. También se hizo resaltar la evidencia aplastante de que, en estas condiciones, la duplicación de los legalmente permitidos saldos rojos en Hacienda solo terminará en beneficio de los aprovechados de siempre, en funciones públicas, aumentando corrupción e impunidad.

DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN ORGANIZADO. El sector público actual esta inserto en delitos económicos tradicionales (contrabando de mercaderías, también las de comercialización expresamente prohibida, piratería, producción de documentos falsos, evasión tributaria, etc.) y en los de nueva data o sofisticados (precios de transferencia, lavado de dinero cruento, giros ilegales no solamente a paraísos fiscales sino también al terrorismo internacional, etc.) así como en crimen organizado (narcoterrorismo, secuestro, tortura y asesinato de las víctimas, en forma directa o por encargo, etc.). Si no se los pone freno ya mismo, pueden empeorar aún más. Ergo, no tiene sentido seguir tolerando este tipo de aumentazos en el PGN, que siguen siendo el síndrome más lacerante de esta deformación.