PGN: Bicameral y Hacienda buscan estrategia ante aluvión de pedidos

El diputado Tadeo Rojas, quien también participó del encuentro, señaló que tanto desde la Bicameral de Presupuesto como desde Hacienda se expresa preocupación sobre los requerimientos de mayores recursos realizados por las entidades, que hasta el momento ya exceden inclusive los USD 100 millones. “Fue una reunión de carácter informal, diríamos, más que nada para compartir con el ministro el desarrollo de lo que va adelante de la Bicameral, con relación a las audiencias, a los pedidos de ampliaciones presupuestarias de varias instituciones, y consultarle sobre algunas ideas con relación al presupuesto de varios ministerios”, explicó.

Con respecto al escenario que se avizora en los siguientes estadios dentro del circuito de análisis del PGN, agregó: “Nosotros le manifestamos (a Óscar Llamosas) que vamos a hacer todo el esfuerzo para que no se tenga que desarticular en gran medida el Presupuesto que ellos enviaron. Lo que probablemente vamos a hacer es algunos recortes de gastos superfluos, para con eso crear un fondo, con la intención de reasignar recursos a aquellas instituciones que realmente ameritan y tienen necesidades perentorias”. Sin embargo, no entró en detalle de cuáles serían esas entidades o cuáles aspectos se estarían priorizando en dicha labor.

Responsabilidad. Por otra parte, Rojas aseguró que no se puede atender a todas las necesidades, sobre todo considerando el contexto actual. “Queremos hacer una legislación responsable con relación al manejo presupuestario, es fundamental eso. No pasa la idea de querer ser populista y atender todos los reclamos y levantar falsas expectativas, sabiendo que la situación financiera del Estado todavía no está recuperada, está con indicios de recuperación, pero estaríamos viendo recién a mediados del próximo año cómo avanza principalmente lo que hace relación a ingresos tributarios, que es la fuente de financiación importante para gastos rígidos más que nada”, dijo.

Cabe recordar que el PGN 2022 enviado por el Ejecutivo contempla un monto de G. 92,1 billones (USD 13.172 millones), que puede ser superior en caso de aprobarse un mayor déficit fiscal.