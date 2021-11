PGN 2022: Los legisladores podrán ampliar su clientela sin limitaciones

Esto es parte de la media sanción que Diputados otorgó este miércoles al proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, específicamente al artículo 60.

En un año en el que se vienen las elecciones internas para presidente y cargos legislativos, la Cámara Baja abrió las puertas para que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía puedan hacer lo mismo.

El texto original remitido por el Ministerio de Hacienda establecía que estas contrataciones se podrían dar cuando correspondan a puestos que son claves para su funcionamiento, parte que fue eliminada por la Cámara Baja.

Pero eso no es todo. En el artículo siguiente, el 61, el documento con media sanción autoriza a ambas cámaras a realizar promociones “en el marco de procesos meritocráticos similares a la Ley 1626/00 de la Función Pública”, no aclarando la normativa por la que se regirán. Esto implica, básicamente, que Diputados y Senado podrán recategorizar a sus funcionarios sin concursos públicos de oposición, pudiendo aplicar solamente reglamentos internos.

INFLADO. Con mayoría colorada y liberal, Diputados aprobó el miércoles el PGN 2022. El documento pasó al Senado para su análisis en segunda instancia (ver infografía).

La Cámara Baja decidió dar luz verde al dictamen emitido por la Comisión Bicameral, en contra de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Hacienda, economistas y referentes educativos.

Con esto, el PGN 2022 quedó en un monto global de G. 96,77 billones (USD 13.840 millones), lo que incluye un déficit del 3% del PIB, y según el Fisco, un desfinanciamiento de USD 35 millones. Esto último fue calzado, en parte, con un aumento en la estimación de ingresos del IVA y del ISC.

Los parlamentarios aceptaron la creación de un fondo de contingencia, financiado con la inclusión de saldos del Fonacide, aportes intergubernamentales y un recorte al FEEI, entre otros. Este “colchón” se destinó a la creación de 1.209 cargos para órganos de la Justicia y universidades, aumento en casi USD 3 millones al TSJE para aportes a los partidos políticos, compra de tierras, comedores comunitarios y gastos hospitalarios, entre otros.

Además, se otorgó media sanción a una reprogramación de USD 21,5 millones para Salud. Esto se utilizará para la reducción de la carga horaria a 12 horas para una parte del personal de blanco, contratación de nuevos funcionarios para cubrir las vacancias que se producirán por la disminución de la carga horaria, bonificaciones a quienes seguirán haciendo guardias de 24 horas y un reajuste salarial conforme a la antigüedad.

detalles del PGN 2020 aprobado en diputados.png



Viceministro insiste en respetar la base técnica

El viceministro de Tributación, Oscar Orué, dijo ayer que aún no analizó lo aprobado por Diputados, ante la consulta respecto a si podrán hacer frente a los aumentos establecidos en el PGN 2022.

No obstante, subrayó que “es peligroso” hacer incrementos sin una base técnica.

“Cuando hacemos un estudio lo hacemos en base a variables económicas y datos tributarios. Vuelvo a decir, no podemos asegurar nunca. Podemos tener mucho más, pero tenemos que ser prudentes con las finanzas del Estado”, recalcó.

Hacienda había pedido a Diputados rechazar el dictamen de la Bicameral. Se espera para hoy un pronunciamiento oficial.