Petta ratifica alimentos condicionados y que no habrá mesa nacional de diálogo

Fue lo que le criticaron los legisladores luego de sus 7 horas de alegato respondiendo 22 preguntas (50 consultas en total en el cuestionario).

Luego de que senadores de distintos partidos como Blanca Ovelar y Víctor Ríos, quienes le reclamaron su negación a conformar una mesa de diálogo nacional, Petta aseguró que conformación de esta índole “no es práctica” y que es “muy largo debatir con 200 personas”.

Petta aprovechó su espacio para tirotear contra gremios estudiantiles que mantienen una posición distinta a la suya, alegando que se les dio la oportunidad de debatir, pero que rechazaron esta posibilidad. “No les puedo traer a todos para hablar de temas variados, no estoy seguro de que esa sea la forma”, alegó el titular de Educación.

Con respecto a la entrega condicionada de alimentos en plena emergencia sanitaria a cambio de las tareas, Petta se ratificó en esa intención luego de dar varias vueltas. No obstante, dijo que no hay una orden por escrito y que esta medida no se concretó.

Plan virtual. Con respecto a la plataforma virtual habilitada para seguir con las clases en tiempos de pandemia, Petta aseguró que en estos dos meses desde el cierre de las escuelas llegan a 918.000 estudiantes, de los 1.500.000 matriculados solo en el sistema escolar oficial. Aproximadamente el 61,2%, pero sin contar a los del sector privado, que también acceden a la plataforma desde un acuerdo firmado con el MEC.

Como alternativa agregó los programas de TV, pero no contó con datos de cuántos alumnos reciben clases por televisión.

Dijo que recién están trabajando en la impresión de materiales y que buscarán llegar a los sectores que todavía son excluidos con el proceso educativo, como los pueblos indígenas.

Aquellas comunidades indígenas que prosiguen con el proceso escolar lo hacen por su cuenta y no por iniciativa del MEC, con radios comunitarias o clases con fotocopias, según cuentan los mismos profesores del sector.

Polémicas. Dos de los momentos más polémicos durante la maratón de interpelación fueron la exposición de niños en videos promocionales del ministro y el homenaje al ex ministro de la dictadura stronista, Carlos Ortíz Ramírez, más conocido como Ñandejára Taxi.

El ministró alegó ser hijo de exiliados, pero que debe tener tolerancia en la cartera estatal.

“Hay que respetar con sus luces y sombras”, declaró Petta, quien agregó que todos los ministros, incluido Ñandejára Taxi, serán nuevamente homenajeados en un museo educativo en la capital.

Sobre el uso de la imagen de un niño lustrabotas y su exposición en un video promocional durante la defensa de su interpelación, el titular del MEC, luego de ser insistido, admitió no contar con el permiso de los padres para esa difusión ante el Senado y la ciudadanía.

Los legisladores de casi todos los partidos políticos, excepto la senadora del PDP Desireé Masi, se mostraron disconformes con la presentación del secretario de Estado.

Secundarios. En una primera impresión sobre lo expuesto por el ministro ayer, estudiantes organizados lamentaron que siga reacio al debate nacional para armar un plan de contingencia y que la educación pueda llegar a todos los sectores.

“Hoy la sociedad fue testigo de la actitud autoritaria y falta de conocimiento en el área del ministro Petta”, indicaron desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes). Al igual que los senadores, cuestionaron que siga condicionando la entrega de insumos alimentarios a estudiantes por tareas.