A través de su cuenta de Twitter, el ex senador Eduardo Petta escribió que los nuevos senadores recién entran en funciones desde el 1 de julio, según el artículo 187 de la Carta Magna. “No pueden hacer extraordinaria hoy. Se violaría la Constitución”, señaló.

NO pueden hacer EXTRAORDINARIA hoy. Se violaría la Constitución. pic.twitter.com/7eVwapsgZ0 — Eduardo Petta (@petta08) 30 de junio de 2018

De acuerdo con este apartado, los legisladores aún no están en ejercicio de sus funciones, consideró.

El senador liberal Víctor Ríos también mencionó a los medios de prensa que la sesión extraordinaria es inconstitucional, por el mismo argumento expresado por Petta.

El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Beto Ovelar, convocó este sábado a una sesión extraordinaria para tratar el amparo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a favor del ex mandatario.

Nicanor Duarte Frutos se presentó al acto de juramentación de los nuevos parlamentarios, a pesar de no ser convocado. El ex presidente de la República no logró prestar juramento y en su reemplazo tomó el cargo la senadora Mirta Gusinky.