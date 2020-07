Petta afirma que Añetete no tiene vocero en el Congreso

El ministro de Educación, Eduardo Petta, reconoció ayer que el movimiento Colorado Añetete, al cual pertenece y que es liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no tiene un vocero en el Congreso. De hecho, quien fungía de líder de la bancada oficialista en el Senado, Enrique Bacchetta, anunció hace un par de días que deja el liderazgo del citado sector colorado.

“En la Cámara de Senadores no se ve, no se siente (un vocero de Colorado Añetete)”, afirmó Petta en una charla con radio Monumental 1080 AM. Al mismo tiempo, el secretario de Estado indicó que la probable incorporación del senador Enrique Riera a Añetete sería muy útil, incluso como el vocero que le falta al movimiento.

“Bienvenido, Enrique Riera, mirá que tiene muy buena dicción, un hombre que sabe hablar, un hombre que maneja datos. Imaginate si Enrique Riera viene al movimiento (...). Tenemos equipo dentro del movimiento y me parece que ese ajuste nomás falta hacer”, señaló el ministro.

Además, refirió que Añetete está abierto a quien quiera sumarse, destacando que el sector respeta las diferencias “que siempre fue una característica y nos llevó al éxito en las elecciones”.

NO SE ALEJA. Por otro lado, descartó que Bacchetta se esté retirando del movimiento oficialista. “Bacchetta no rompe con Añetete. El movimiento tiene una característica, se respeta la opinión, no hay una bajada de línea”, manifestó. Aseguró que conoce al senador, que también es titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y sabe que “es un buen tipo, es como esos niños que se enojan y al rato se le pasa”.

Petta reiteró también que en Añetete no existe un patrón que baja línea y que como borregos los lleva al corral. “Se respetan las diferencias, los votos”, apuntó el ministro.

Recordemos que el senador Bacchetta cuestionó duramente al presidente de la República y sostuvo que su decisión de abandonar el liderazgo de la bancada de Añetete en la Cámara Alta se debió a múltiples factores; entre ellos, la falta de toma de decisiones del jefe de Estado, el hecho de seguir manteniendo en el cargo a ministros cuestionados y la falta de claridad en algunas políticas de Estado, las cuales “ya no puedo defender”, expresó.