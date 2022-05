Petropar dice que tiene stock para aguantar mayor venta hasta el 15

Comentó que los precios internacionales se mantienen altos aunque no por encima de lo que se tenía anteriormente. Explicó que desde hace unos meses hasta ahora, lo que ayudó a mantener los precios en el mercado es el stock que tenían el sector privado y Petropar. “Pero ahora pasa que ese stock se está acabando y algunos privados ya están con mucho menos volumen que nosotros. Y lo que ocurrió fue que no llegamos a alzar como debiera con una reposición actual, sino que más bien íbamos tocando los precios de acuerdo al promedio de stock. Como se está acabando lo que tenemos el precio promedio va subiendo y tenemos que ir afilando los números”, relató.

Consideró que no cree que se lleguen a producir más aumentos luego de la que estarán realizando los privados. Dijo que los precios están estabilizados, pero altos y hay que observar los costos de cada producto comprados en abril y que permitieron mantener los precios.

Lichi reiteró que las compras de este momento señalan que hay una diferencia mayor de costo de G. 1.300 por litro. “Si hoy traigo tengo que vender 1.300 guaraníes más caro porque estamos desfasados, aunque yo tengo aún stock para aguantar”, remarcó.

Sobre el punto, consultado sobre los dichos del empresario Víctor Yambay, de que Petropar hace seis meses que está perdiendo G. 1.500 con sus precios, apuntó que eso no es cierto. “No estamos perdiendo. Nosotros no podemos vender por debajo del precio de costo y no lo estamos haciendo para nada. Hasta el 15 de junio vamos mantener y ahí evaluar e informar una decisión a la ciudadanía”, subrayó.

Admitió que tener el precio menor a los privados va a acelerar la reducción del stock, pero tienen volumen suficiente para aguantar y que no va a forzar que también suban ya los precios. “En nuestro país creo que siempre hemos mantenido los precios por debajo de los precios internacionales. Veníamos bien, pero las condiciones cambiaron”, enfatizó.

Comentó que ahora van a esperar cuánto incrementa el sector privado y Petropar analizará, en su momento, si considera necesario un aumento a mediados de junio.



La Cifra

1.000

guaraníes es lo que en principio estarían aumentando los combustibles en el sector privado la próxima semana.