Peter Reimer se muestra con su familia tras ser liberado

El joven colono, de 23 años, estuvo secuestrado durante ocho días y mantuvo en vilo a toda su comunidad en el Departamento de San Pedro. Sus familiares debieron recurrir al apoyo comunitario para cumplir con la exigencia de la banda criminal.

Los familiares debieron entregar víveres a unas 20 comunidades por valor de USD 500.000. La entrega total de los kits se cumplió el lunes cuando se repartieron las últimas unidades en los barrios Pelopincho y Ricardo Brugada de Asunción.

De acuerdo con las informaciones, Peter Reimer fue liberado en la noche del lunes en las inmediaciones de la comunidad indígena Jeroky Rokua, distante a unos 15 km del lugar del plagio.

David Reimer, padre del joven secuestrado, relató que alrededor de las 6:00 de este martes recibió una llamada, donde le informaron dónde estaba su hijo.

“Esta mañana me llamaron y me dijeron que vaya a un lugar a buscar a mi hijo, que solo podíamos ir dos personas, que está en una casa durmiendo y que llegó anoche. Me dijeron que si venía otra persona más lo iban a matar. Fuimos callados entre dos”, contó.

Una vez que llegó a su vivienda se tomó unas horas de descanso, pero unas horas después se mostró públicamente con su familia para que la ciudadanía sepa que se encuentra bien y como señal de agradecimiento por el apoyo que recibieron.

Algunas de las familias indígenas y campesinas rechazaron los víveres, ya que son producto de una extorsión. No obstante, algunos revieron su posición ante las súplicas de la familia.

En este caso, dos colonos menonitas y dos paraguayos fueron llevados por los criminales de la estancia Guyra Campana, ubicada en Santa Rosa del Aguaray, de San Pedro. Horas después, los dos paraguayos y uno de los menonitas fueron liberados por los captores, pero el joven Peter quedó en poder de los delincuentes.