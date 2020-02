Personajes de los videojuegos se aventuran en la pantalla grande

La incursión del veloz erizo en el cine se suma a la serie de títulos que nacieron en la consola y a lo largo de los años pasaron a la pantalla grande para adentrarse en un nuevo nivel de entretenimiento.

La relación entre videojuego y cine tiene un largo antecedente, desde cintas basadas en personajes del mundo gamer, como Super Mario Bros. (1993); extensiones en la pantalla grande del universo conocido en la consola, como Street Fighter (1994); historias vividas dentro y fuera de la propia plataforma, como Tron (1982), entre otros, títulos que fueron presentados tanto en live action como en animación, sobre todo mezclando ambas formas.

clásicos. Mortal Kombat tuvo su primera adaptación cinematográfica en 1995, con el mismo título. El filme reunía a los personajes en una competencia de pelea, al igual que en el videojuego. La expectativa giraba en torno a la caracterización en live action de nombres como Raiden, Scorpion, Sub-zero, Goro, entre otros.

La segunda entrega en el cine llegó en 1997 y se espera el estreno de la nueva versión, capitaneada por Simon McQuoid en su primera experiencia al frente de la dirección, para enero del 2021.

La exploradora de reliquias Lara Croft también se aventuró en el universo cinematográfico en el 2001, con Lara Croft: Tomb raider, protagonizada por la actriz Angelina Jolie, quien repitió el papel en segundo filme: Lara Croft Tomb raider: La cuna de la vida, estrenado en el 2003.

La más reciente versión de la aventurera, Tomb Raider, llegó a la pantalla grande en el 2018, esta vez, con la actriz Alicia Vikander en el rol principal.

Otro juego que se convirtió en franquicia también en la pantalla grande es Resident Evil, que presenta la historia en la que los personajes deben luchar contra zombies para sobrevivir, y que tuvo su primera adaptación en el cine en el 2002. En total, se presentaron seis filmes del juego; la última —hasta ahora—, Resident Evil: El capítulo final, estrenó en el 2016; todas estas protagonizadas por la actriz Milla Jovovich en la piel de la sobreviviente Alice.

ANIMACIÓN. En el universo animado, de la mano de Pixar, en el 2012 llegó al cine Ralph el demoledor, presentando un metalenguaje sin igual sobre los videojuegos. El personaje principal es el villano de un juego existente en el universo de dicho filme, que se cansa de ser malo y quiere volverse un héroe. El título cuenta con la participación de diversos antagonistas de las consolas, haciendo una referencia a distintos juegos, entre ellos, como Street Fighter, Sonic y Pacman.

Este último, el redondo personaje amarillo que huye de los fantasmas que le persiguen mientras se dedica a comer todas las pelotas que se encuentran en su camino, abandonó la consola y saltó al mundo real en el 2015, junto a otros clásicos juegos de arcade, con la versión titulada Pixels, con Adam Sandler y Peter Dinklage en el elenco, quienes deben encargarse de pelear contra estas figuradas, enviadas por los aliens para destruir la tierra.

Online. Pero las adaptaciones no se limitan a títulos salidos solamente de las consolas. Juegos en línea, bastante populares en la actualidad, también ganaron adaptaciones cinematográficas como el caso del juego de rol multijugador World of Warcraft, que llegó en el 2016 a la pantalla grande, adentrándose en los personajes y el origen del fantástico mundo de Azeroth, donde los jugadores enfrentan épicas batallas guiando a sus avatares.

ESPECTADORES. Al tratarse de una propuesta que ya cuenta con un grupo de seguidores, las adaptaciones de videojuegos generan expectativas en los fanáticos de los títulos.

“Creo que si en una película exploramos el llamado ‘lore’ o trasfondo de los personajes, ese tipo de historias que no forman parte del contenido del juego explícitamente, ya agradaría de cierta forma a los jugadores”, manifiesta Alfredo Galeano, editor de cine y fanático de los videojuegos, al apuntar uno de los elementos que debe tener el filme para complacer a los gamers.

Galeano, que colaboró en cintas nacionales como 7 Cajas y Los buscadores, y que cita a The legend of Zelda: breath of the wild como su juego favorito, coincide en que los estudios mantienen la preocupación de agradar al público, si bien no se limitan al conjunto que ya conoce el videojuego, refirió el profesional sobre la fidelidad al título.

“No creo que la película tenga que funcionar solo para los que jugaron, tampoco creo que lo correcto sea que cuanto más fiel sea al juego, mejor. En esto no hay una única regla, eso es lo bueno del cine y de los juegos, que siempre hay cosas que nos sorprenden”, acota.

Opinión