Persisten quejas sobre el billetaje y usuarios exigen se mejore el servicio

El usuario Alfredo Galeano estaba esperando en la parada de ómnibus frente al Shopping Multiplaza cuando manifestó su enojo a ÚH.

“La verdad creo que es bastante mala la organización que tienen porque te dejan sin saldo prácticamente cuando más necesitás en hora pico y en los lugares de recarga no conseguís y entonces cuando te subís a los micros te dicen que no te pueden llevar porque no tenés saldo, tenés que bajarte y estás en un lugar varado, donde no hay nada cerca para cargar y ellos tampoco te recargan en los buses“, expresó.

Destacó que tendría que haber por lo menos opciones. En los buses se debería poder recargar las tarjetas también. “Pienso que se debería esperar como dos semanas más hasta que se regularice el sistema y todos puedan tener sus tarjetas, poder recargar el saldo y obtener de manera accesible”, comentó el pasajero.

Otro usuario, Claudio Viera, comentó que para él no está bien la imposición de esta opción, ya que el transporte público es de primera necesidad para el servicio de los ciudadanos y todos deben tener el derecho de abordar a las unidades.

“No me gusta porque te imponen, no debería ser una obligación, ya que es un servicio público. Cuando te ponen una opción está bien, pero cuando te están imponiendo no me parece correcto”, aseguró.

Indicó que el pago debería ser implementado de manera mixta, en casos de emergencia de extravío de tarjeta o de no tener dinero para comprar otra.

El Viceministerio de Transporte (VMT) aseguró el pasado sábado que distribuyó 50.000 tarjetas nuevas a todos los puntos de ventas en distintas zonas del área metropolitana y de Asunción. Sin embargo, ayer nuevamente en muchos locales de venta no se encontraba.

Otra denuncia de los usuarios es la reventa. Algunos compraron a G. 20.000 y el precio real es de G.10.000.