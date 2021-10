Peña será el presidente “si no se ordena otra cosa”, afirma Cartes

Candidato. Horacio Cartes acompaña e impulsa la campaña presidencial del ex ministro de Hacienda, Santiago Peña (cen.).

Sin embargo, las declaraciones del líder colorado generaron confusión porque al principio no se escucha claramente si expresó “Santi, si Dios no ordena otra cosa, será el próximo presidente”..

No obstante, quedó manifestada la confianza de Cartes en el ex presidenciable, quien hará dupla con el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y de la Cámara Baja, Pedro Alliana.

Aunque los antecedentes no favorecen a Peña, el ex ministro de Hacienda cuenta con el visto bueno del líder de HC. El ex presidenciable había perdido en las elecciones internas de la ANR ante Mario Abdo Benítez en 2017, quien, tras triunfar en su partido, derrotó luego en las elecciones generales al candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre.

Recordemos que el principal cuestionamiento a Peña durante las elecciones internas pasadas fue su afiliación anterior al PLRA, y ese estigma político lo sigue persiguiendo actualmente.

Enfrentados. Tras las elecciones municipales del pasado 10 de octubre, Cartes y Abdo Benítez dejaron de lado Concordia Colorada y están enfrentados de vuelta por el poder político, tanto en el Senado como en el Partido Colorado, ya que ambos tienen pretensiones de ocupar la presidencia de la ANR.

El candidato de Abdo Benítez para la presidencia es su actual vicepresidente, Hugo Velázquez, quien aún no definió su chapa, pero ya está en abierta campaña política recorriendo el país.

Por su parte, Abdo anunció que analiza ser presidente de la ANR, aunque surgen cuestionamientos a su candidatura porque la Constitución Nacional establece taxativamente en su artículo 237 que el cargo de presidente debe ejercerse con exclusividad.

Marito aclaró que en caso de candidatarse no asumirá la titularidad de la ANR, pero su sola candidatura viola la Carta Magna.

En el mismo sentido, en Colorado Añetete, sector liderado por el mandatario, se produjeron las primeras fugas por la candidatura de Velázquez. Por ejemplo, el senador Silvio Ovelar no acompaña al vicepresidente.

Otro legislador que coquetea con el cartismo es Juan Carlos Galaverna, quien aseveró que Añetete no tiene conducción por el “lente hû de Marito”.



Santi, si no se ordena otra cosa, será el próximo presidente de la República (del Paraguay).







Horacio Cartes,

líder de Honor Colorado.