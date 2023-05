Peña promete operar para abrir mercados alternativos a China

“Por la diferencia de precios que tenemos por la falta de ingreso a China, según nuestros análisis, estaríamos dejando de percibir USD 800 millones al año”, le insistió el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli.

Esta variación corresponde a los valores adicionales al año que podría tener el país mediante el potencial de mejores precios a nivel internacional si los productos llegasen al gigante asiático.

Asimismo, le recordó la alta dependencia hacia Chile, donde se destina más del 40% de la carne paraguaya y el riesgo que implica esta situación, teniendo en cuenta que el país trasandino es bastante abierto a comprar más cortes brasileños. En simultáneo se fue debilitando el mercado ruso, que compraba un volumen importante, incluyendo menudencias.

Galli dijo que el próximo presidente de la República tuvo muy buena receptividad y que en ese contexto se comprometió a empujar él mismo la apertura de mercados difíciles como Japón, “que probablemente va a necesitar su intervención personal como presidente”.

Otras demandas. Los empresarios de la actividad agropecuaria habían lanzado una serie de pedidos a los candidatos antes de las elecciones del 30 de abril. Además de mejorar la calidad del gasto público, combatir la corrupción y mantener la seguridad jurídica, los productores habían pedido no aumentar los impuestos. “Tuvimos la promesa del presidente de que iba a trabajar sobre eso y que en los próximos 5 años no habría reforma impositiva, sino, justamente, tratar de aumentar la formalidad, la base impositiva, y no cargar siempre por el mismo sector formal”, comentó el ganadero sobre la respuesta que se obtuvo sobre el punto. Los últimos intentos al respecto se dieron en el periodo legislativo que está terminando, pues se había planteado sin éxito implementar un impuesto a la exportación de granos en estado natural.

A pocas semanas de salir victorioso en las elecciones, Peña se reúne con varios sectores de la economía. Ayer estuvo en la inauguración de la Expo Santa Rita, donde compartió con empresarios agropecuarios.



