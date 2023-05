Peña generó repudio tras defender dictadura stronista

Peña no se atrevió a denominarlo como dictadura y afirmó que hubo “solo déficit” a las violaciones de derechos humanos durante aquel sanguinario régimen.

Eduardo Nakayama, senador electo del PLRA y conocido historiador, manifestó que Peña demuestra una grave negligencia impropia de un mandatario.

”Peña evitó hablar de dictadura stronista y reivindicó el régimen con balance positivo en términos contables, como si los muertos, perseguidos y exiliados no fueran vidas, sino apenas números vacíos en el déficit”, manifestó.

Mencionó que el futuro gobernante “hizo gala de su desconocimiento de la historia paraguaya”.

Peña reivindicó nuevamente (ya lo había hecho durante la campaña electoral) a Stroessner durante la entrevista que concedió al programa Políticamente Yncorrecto que se emitió la noche del domingo por Telefuturo.

Dijo que antes de Stroessner se vivieron 50 años de inestabilidad, donde los presidentes eran asesinados o se tenían golpes de Estado y que con Stroessner se tuvo estabilidad. “Era un caos, no se pudo construir ninguna institución en el Paraguay en la primera mitad del siglo pasado y cuando vino Stroessner en 1958 (sic) se rompió ese ciclo de inestabilidad”, dijo Peña, quien erró incluso en el año del inicio del gobierno de Stroessner, que fue en 1954.

Nakayama sostuvo que Peña ignoró que en la primera mitad del siglo XX se consolidaron instituciones y sugirió que lea el libro Eusebio Ayala y su tiempo, de su abuelo, el historiador Manuel Peña Villamil.

“No sé ni qué adjetivo ponerle a esta exposición. No puede alguien estar tan desorientado en la historia nacional y tan ciego como para no reconocer errores del pasado y lo mal que estamos como país. Jamás vamos a estar mejor así”, opinó por su parte la ex candidata a vicepresidenta, Soledad Núñez.

Pilar Abente, también del PLRA, sostuvo que lo dicho por Peña es ”aberrante”.

Según Peña, cuestionar al Partido Colorado es abonar el “discurso de odio”.

La senadora Desirée Masi manifestó que “no cuentan los miles de exiliados, muertos, torturados, desaparecidos, presos. Sin libertades y derechos políticos y sociales y ¿el latrocinio? ¿Es un detalle menor?”, se preguntó.



