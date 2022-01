Peña afirma que denuncia es estrategia de dos ministros

Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, candidato a presidente por Honor Colorado, aseguró que la denuncia presentada contra el líder de su movimiento, Horacio Cartes, es parte de una estrategia política encabezada por los ministros Arnaldo Giuzzio, de Interior, y Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), alegando que ambos son del Partido Democrático Progresista (PDP).

“No tenemos que olvidarnos que ellos son militantes del mismo espacio político, el PDP, y enfrentados políticamente con el Partido Colorado y con el ex presidente Horacio Cartes. No tengo ninguna duda de que esto es una confabulación entre ellos dos”, expresó Peña en contacto con Radio Monumental 1080 AM.