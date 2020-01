Peatonal en la Villa Veraniega alberga a su tradicional feria

La feria de emprendedoras ya es un clásico en las tardes veraniegas de la ciudad de San Bernardino. Este año, la actividad es organizada por María Oliva Bedoya y Leticia Barrail, para el Club Náutico San Bernardino, Más de 26 expositores llenan de colores la peatonal con sus artesanías, como joyas, bijouterie, prendas, la mayoría de producción nacional. También se puede disfrutar de una barra de tragos con luces y buena música. Entre los expositores se puede mencionar a los aros artesanales de Dolce Far Niente, by Gabriela Guggiari; Letit be, prendas confeccionadas por Leticia Barrial; además del arte natural de la marca Kenya, las prendas para niños de Evarista, la propuesta deportiva de Dress Club por Elvira y Gabi Vargas, las pinturas al óleo de Mercedes Buzarquis, etc.