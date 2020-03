Patito hasta diciembre

El experimentado volante de 40 años Sergio Aquino confirmó que aún no se retirará del fútbol profesional y empezó las charlas con el presidente del club Libertad para poder hacerlo a final del año, a raíz de la contingencia ocasionada por el Covid-19.

“Triste por no estar en las canchas, por no poder entrenar y jugar, y también dolido por la situación que está atravesando el país”, se solidarizó Patito. Además expresó que “mis acuerdos con el presidente (Horacio Cartes) siempre fueron de palabra. En enero firmé mi primer contrato con el club solo porque ahora es una exigencia. Estamos en charla para extender el vínculo, que es hasta junio para diciembre y así retirarme en la cancha como quiero”, deslizó en charla con Fútbol a lo Grande, 1080 AM.

LARGA CARRERA. Aquino nació en Formosa, Argentina, pero su vida deportiva la hizo en Paraguay, donde vistió las camisetas de Cerro, Olimpia y Libertad en 759 partidos (597 por torneos locales y 162 en campeonatos internacionales), convirtiendo un total de 46 goles. Además fue seleccionado nacional en 16 partidos (7 por Eliminatorias). Es el que más partidos jugó en la historia del fútbol nacional.