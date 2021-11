Paseros cuentan con servicio de inteligencia, denuncian

Mientras hay control por parte de las instituciones de combate al contrabando, se redujo el ingreso ilegal de cargas, pero se afloja y todo vuelve a la “normalidad”.

Productores locales señalan que los contrabandistas tienen una verdadera red de inteligencia incrustada dentro de las instituciones públicas y cuando se preparan grandes operativos, son los primeros en saber. Es por ello que nunca caen los “peces gordos del contrabando”.

Si hay coincidencia en que la operación en que cayeron varias furgonetas con cargas ilegales resultó en un duro golpe e hizo que se redujera un poco más el contrabando que se registra principalmente por el río Paraná, desde la Argentina desde la zona de las tres fronteras hacia el sur del departamento. “Esa detención de esas furgonetas fue un duro golpe para ellos. Dos semanas por ahí se calmaron”, señaló Juan Cardozo representante de Avipar en Alto Paraná.

“Por ejemplo, cuando las autoridades se ponen las pilas y hacen los controles, esa semana baja un poco, pero es una semana, no es constante. Le comenté a (Emilio) Fuster cuando él viene para todo. Los paseros tienen su grupo de WhatsApp y se avisan todos cuando se realizará operativos. Por eso no caen los grandes, porque ellos saben todo. Mañana vienen dicen, no dicen están acá, es decir antes de que salgan de Asunción ellos ya saben”, relató Cardozo.

“A mí me afecta en ventas un 40% de año a año. El año pasado yo estaba mejor, estaba todo cerrado, pero sigue igual el ingreso de productos argentinos y hasta Coronel Oviedo nos afecta y mal luego”, agregó Cardozo.

CUIDADOS. Un aspecto que favorece la producción local es el cuidado que se tiene en el manipuleo, se respeta la cadena de frío, cosa no qué ocurre con los productos de contrabando. Es por ello que muchos para su consumo compran la producción nacional y para vender comprar la de contrabando. “Viste que cuando se descongela y se vuelve a congelar, te dicen que el producto argentino tiene un gusto raro, no es rico te dicen. No es que no que sea bueno el producto, el problema es que perdió cadena de frío, por eso parece gomoso”, sentenció.