Pasaron 9 ministros por el MEC y no dieron solución a edificio abandonado

El primer proyecto para el edificio Excélsior del MEC, que se adquirió por G. 14.000 millones en el 2009 bajo la autorización del ex ministro Luis Riart, fue trasladar las oficinas de la cartera que están dispersas por todo el centro de la capital y reunirlas en los diez pisos de esa esquina de Presidente Franco y 15 de Agosto. Pero como la compra se realizó sin los títulos de propiedad, se inició un proceso judicial y el académico fue condenado a tres años de prisión en el 2022.

Otra propuesta para el edificio se dio cuando asumió Horacio Galeano Perrone, cuando estuvo al frente del ministerio por cuarta y última vez, en el 2012 durante la era de Federico Franco.

En ese entonces, supuestamente aprobó un fondo de USD 500.000 para poner el local en condiciones, según denunciarían años más tarde desde la administración de la fallecida ex ministra Marta Lafuente. Perrone desmintió todas las acusaciones y recordó en su momento que no contaban con los papeles del Excelsior.

Reclamos. Las denuncias de vecinos sobre rapiñas, abandono y suciedad comenzaron justamente durante la gestión de la fallecida ex titular de Educación, Marta Lafuente.

La ex ministra se dedicó a recopilar todos los antecedentes del caso para elevarlos al Ministerio Público y a la Procuraduría. A medias, funcionarios de la entidad intentaron bloquear el local para evitar las rapiñas entre el 2013 y el 2014.

Durante su año y medio de gestión, el ex intendente y actual senador Enrique Riera no se ocupó del inmueble ni presentó proyecto alguno para recuperar su titulación. Mientras, seguía el proceso judicial en contra de Riart. Más adelante, en el 2018 durante el breve periodo de Raúl Aguilera en el ministerio, se buscó “recuperar” el Excelsior. “Fue un breve periodo que nos tocó en el MEC. Lo que hicimos fue cubrir totalmente el lugar con chapas de zinc y recomendar a la siguiente administración recuperar la titulación”, explicó Aguilera. A partir del 2018, cuando nombraron a Eduardo Petta como ministro educativo, se impulsó la venta al hoy Ministerio de la Vivienda para que se utilice como viviendas y se pueda repoblar el microcentro de Asunción. El propósito no se concretó.

También estuvieron como ministro de educación Víctor Ríos y Juan Manuel Brunetti, pero tampoco pudieron encontrar una solución al edificio abandonado.

14.000 millones de guaraníes costó al MEC el edificio, que supuestamente serviría como local propio para oficinas.

13.680 millones de guaraníes es su valor actual, según tasación del Estado y 14 años después de su adquisición.

Captura.JPG

Captura2.JPG

Quieren fondos para educación

Además de pretender el remate del inmueble, el titular del MEC, Nicolás Zárate quiere crear un fondo para la educación de lo que resulte de la venta. Al menos, una parte de los recursos irían para infraestructura escolar. Con el resto, podrían comprarse muebles nuevos para equipar el nuevo local que tendrá el MEC junto con otras entidades en la zona del puerto. El director general de Finanzas del ente, Óscar Stark, aseguró que el Excélsior está tasado en G. 13.680 millones, menos que su valor de compra.