“Partidos que controlan la escena política no dan ninguna esperanza”

Luego del desalojo de 70 familias de la comunidad indígena mbyá guaraní Hugua Po’i, en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, organizaciones sociales repudiaron la violencia y varios atribuyeron el aumento de desalojos a la aprobación de la Ley Zavala-Riera, que elevó las penas para las invasiones de inmueble.

Lezcano Claude indicó que el principal responsable de estos hechos es el Partido Colorado, teniendo en cuenta que hace 70 años tiene el control del Gobierno. “En las acciones violentas de desalojo se ve que se opera en contra del campesinado y etnias aborígenes. No hay una acción en favor de ellos a pesar de que en la Constitución hay un capítulo de reforma agraria; sin embargo, el Estado no lleva a la práctica políticas tendientes a solucionar el problema de la tierra”, cuestionó.

Crisis. Las clases media y baja no están representadas por los partidos políticos que controlan el Congreso Nacional y menos aún las organizaciones sociales como las campesinas e indígenas, que solo podrán lograr sus reivindicaciones mediante una fuerte organización, sostuvo el ex ministro.

La ley recientemente promulgada que aumenta las penas a las invasiones de inmuebles no soluciona el problema de fondo, según apuntó el doctor en Ciencias Jurídicas. “Es una barbaridad. Es decir, es una vía de represión contra la persona que necesita de la tierra para sus actividades económicas; reprimir, buscar la solución por ese lado, esas escenas que tantas veces vimos de policías fuertemente armados, con tecnología, desalojan a campesinos e indígenas y luego incendian todas sus pertenencias, las casas precarias. Conducir a eso es agravar la crisis social. No es ninguna solución”, reflexionó.

Lezcano Claude aseguró que el foco de la acción política debe ser la reforma agraria. “Proveer tierra, por una parte, recuperar las tierras malhabidas y legislar la reforma agraria”, afirmó.

Además, el docente advirtió de la gran concentración de tierra. “Paraguay es el país que tiene uno de los más altos índices de concentración de la tierra. Lo que se tiene que hacer es que personas que necesitan de la tierra para su actividad productiva puedan acceder. El Estado tiene que crear mecanismos para ello”, subrayó.

El proyecto de aumento de pena impulsado por partidos conservadores como la Asociación Nacional Republicana (ANR) y Patria Querida (PPQ) representa solo a sus intereses, resaltó. “Los partidos que controlan el Congreso, el Colorado, Liberal, Patria Querida, están adscriptos a clases privilegiadas y es un acto claro que beneficia a esa clase. Dictar una ley es un acto de ejercicio del poder político y este ejercicio es en beneficio de sectores privilegiados y sin considerar la solución de problemas de las clases media y baja”, analizó.

Finalmente, Lezcano Claude manifestó que no es posible un cambio con la clase política actual. “De los partidos políticos tradicionales y otros de derecha no se puede esperar nada. La única forma de conseguir algo es la organización y acciones concretas de grupos indígenas y campesinos porque esperar algo de los partidos que hoy controlan la escena política no da ninguna esperanza”, concluyó.



Inamovilidad es para que ministros actúen libres, afirma Lezcano Claude

El ex ministro de la Corte Luis Lezcano Claude recordó que en el año 2000 fue la primera vez que se declaró inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia.

Este artículo pone una traba a la inamovilidad de los ministros; sin embargo, Lezcano Claude, al igual que la mayoría de los juristas, sostiene que es inconstitucional.

Explicó que la inamovilidad de los ministros de la Corte tiene que regirse por el artículo 261 de la Carta Magna, y no por el 252, como indica la normativa referida como inconstitucional. Por ese motivo, actualmente existe en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que deroga el artículo 19, que en la práctica es letra muerta. “Si se deroga, el Congreso claramente estaría admitiendo la interpretación de la Corte”, resaltó.

Lezcano Claude comentó que en la ley creada en 1995 fue incluido ese artículo que establece que los ministros deben ser confirmados al cumplirse el periodo de cinco años dos veces, para recién adquirir la inamovilidad.

No obstante, aclaró que el fundamento de la inamovilidad es para sostener la independencia de poderes y que los ministros no estén con temor de molestar al Legislativo o al presidente de la República, e intentar satisfacerlos para poder ser confirmados, lo que le resta poder a la Corte.

“Eso afecta la independencia del Poder Judicial, es fundamental que se tenga esa inamovilidad para que se pueda actuar libremente”, expresó.

Explicó que el cuestionamiento a la inamovilidad es que nadie controla a los ministros en las decisiones que adopten, por lo que apuntó que para evitar errores en los fallos, se debe fortalecer el mecanismo de selección.

“Lo que se tiene que hacer es que al seleccionar a los integrantes de la Corte, las personas escogidas sean honorables, sean grandes juristas, cuidar ese aspecto para que no existan errores o que sean mínimos esos errores”, subrayó el ex alto magistrado.



