Parte de dinero del esquema venía de contrabando de Cartes, según Messer

Dos bancos conseguían reales en Paraguay a través del Banco Basa, es lo que reveló Messer a la Justicia Brasileña el pasado 10 de agosto y se filtró en los medios. Además, según investigaciones, el sector de cumplimiento de los bancos estaba amañado y las operaciones de lavado de dinero se realizaban a través del esquema establecido por Darío Messer; informó el portal de CNN Brasil.

De acuerdo con Messer, los bancos Rendimento y Paulista tenían vínculos con el Banco Basa, del grupo del ex presidente Horacio Cartes, de donde provenían gran parte de los reales destinados a la operaciones de lavado de dinero que realizaba el cambista alrededor del mundo. Relató en su delación premiada que el gran esquema de lavado que utilizaba era una especie de cartel en el que solo algunos bancos podían participar. Messer dio detalles de que solo estos dos bancos –Rendimento y Paulista– lograron obtener una gran cantidad de reales en Paraguay y era justamente Basa “el principal proveedor de reales” de las demás entidades bancarias. Supuestamente, era una operación “absolutamente legal” para importar moneda nacional en especie, realizada con establecimientos bancarios extranjeros. “Es uno de los mayores productores de cigarros de contrabando que entran aquí en Brasil, todo eso de acuerdo con investigación de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal de aquí de Brasil”, expresó ayer en Monumental la periodista Paula Martini, CNN Brasil. Con sus declaraciones, Messer complica a su “hermano del alma”, ya que además hizo hincapié Martini en que esos reales vendrían de casas de cambio y del mercado, sin prueba del origen, viniendo de la compra de droga, armas y cigarro por parte de Cartes. Comentó que otro banco buscó inclusive a Messer para ser parte de ese cartel, pero que el banco Basa no permitió. ACUERDO CON BRASIL. Messer reveló la ayuda del ex mandatario paraguayo fue un intercambio de favores, ya que anteriormente la familia le había prestado a Cartes gran cantidad de dinero para salir de una crisis. Al comienzo se sospechaba que la ayuda a Messer era solo de USD 500.000, pero Messer reveló que fueron USD 100.000 más. Con ese dinero, el cambista logró mantener en el oculto por más de un año. Ahora Messer está condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel.



Para abogado Ovelar, el ex presidente no cometió delito

Según el abogado del ex mandatario Horacio Cartes, Pedro Ovelar, no hay pruebas de las declaraciones de Messer contra su cliente y además que en ningún momento se le cita al ex mandatario como una ayuda para mantenerse prófugo.

“En ningún momento del testimonio de Messer surge que Horacio Cartes, durante su etapa de presidente, le haya ayudado a estar prófugo, dándole una vivienda, vehículo o cualquier otro tipo de transporte, para que él pueda trasladarse de un lugar a otro y mantenerse prófugo”, explicó.

Ovelar dijo a Monumental que Cartes no cometió ningún delito, pero sobre la ayuda dada, de USD 600.000, van a esperar el informe procesal.

“Me ratifico, acá no hubo un delito, él (Messer) manifestó que la ayuda era para su defensa jurídica y eso lo dice la propia investigación que se hace en Brasil”, detalló.

Apuntó que en la declaración de Messer se dieron detalles de que la novia del cambista, Myra Athayde, fue a buscar al hermano de Cartes en Estados Unidos para que pudiera arreglar el traslado con el ex mandatario.

Con esto detalló que Cartes no tuvo contacto directo con el cambista para dar el los USD 600.000 y que ese dinero recibió en el 2019.