Parlamentarios promueven blindaje para convertirse en los intocables

Es prácticamente un hecho el blindaje parlamentario, ya que en el Senado no hay mucho por hacer, atendiendo que el proyecto puede volver a la Cámara de Diputados.

En la Cámara Baja quedó evidenciado una vez que están dispuestos a mantener el corporativismo cómplice y convertirse en intocables. Como hay una mayoría colorada, denominada la “aplanadora”, pueden decidir a su antojo sobre los temas, y eso hicieron con la propuesta sobre la pérdida de investidura. Como ya lo habían hecho anteriormente, aunque sin éxito, volvieron a poner el cerrojo de la mayoría de dos tercios para evitar que cualquiera de ellos pueda ser expulsado del Congreso. Aunque la Constitución establece que se puede dar la expulsión por mayoría simple, ahora insisten en que solamente pueda darse con 30 votos en el Senado, y 53 votos en la Cámara de Diputados. Los senadores fueron los que promovieron la iniciativa, estableciendo supuestamente plazos para el proceso de la pérdida de investidura. Aunque varios de ellos abiertamente, como el propio titular del Congreso, Óscar Salomón, les dejaban el trabajo a los diputados para que incluyan los dos tercios. Una vez que vuelva al Senado, en el caso de que rechacen el texto de Diputados y se ratifiquen en su versión, igual quedará en manos de la Cámara Baja el veredicto final. Si los senadores aceptan las modificaciones introducidas por los diputados, entonces, en ambos escenarios la “pelota tata” estará en la cancha del presidente Mario Abdo. posturas dispares. Algunos senadores fueron consultados sobre el tema, y una mayoría prefiere no opinar, al menos por el momento. Los que sí lo hicieron demostraron que hay disparidad de criterios sobre las modificaciones de Diputados. Hugo Richer, del Frente Guasu, sostiene que la pérdida de investidura es una medida política, y la compara con la revocatoria de mandato. “Acá, la representación de los votantes son los que componen las Cámaras de Senadores y Diputados, y al mismo tiempo se le da la atribución por lo tanto de ejercer la 201, como una medida política, pero es una interpretación que los diputados no tienen”, refirió. “Creo que la 201, la extensión, es básicamente de carácter político, más allá de lo que judicialmente se pueda definir o no”, remarcó. Acotó que está totalmente en desacuerdo con que un parlamentario electo tenga que perder su investidura por la simple mayoría. “Bueno, lastimosamente es así. No estoy de acuerdo pero es así”, alegó, y considera que el Senado tendría que defender su versión. “Esa es mi postura desde el vamos, desde que empezamos a discutir los dos tercios”, dijo por su parte el liberal Fernando Silva Facetti. “Lo advertimos el 14 de octubre del 2020, una nueva ley de autoblindaje tenía como cámara revisora a Diputados y la volvieron a aprobar”, se quejó Stephan Rasmussen, de Patria Querida. “En mi caso particular, voy a mantener el sentido de mi voto, mayoría simple, en base a lo que establece la Carta Magna”, indicó el liberal Amado Florentín. Su correligionaria Zulma Gómez se excusó de que está en otra cosa ahora, mientras que otro liberal, Enrique Buzarquis, se limitó a señalar que es inconstitucional. Varios casos. En el Senado están pendientes de tratamiento tres pedidos de pérdida de investidura para Rodolfo Friedmann, Javier Zacarías Irún y Sixto Pereira. En Diputados, no hubo ningún caso, apenas algunas sanciones, pero nadie fue expulsado, aunque hay varios con denuncias judiciales. Ulises Quintana incluso fue vetado por EEUU, pero goza del apoyo de sus correligionarios.

Lastimosamente, para la pérdida de investidura la Constitución establece mayoría simple. No me gusta, pero es así.

Hugo Richer,

senador Frente Guasu.



Esa es mi postura desde el vamos. Me parece muy acertada la decisión que tomó la Cámara de Diputados.

Fernando Silva Facetti, senador PLRA.



Lo advertimos. Una nueva ley de autoblindaje tenía como cámara revisora a Diputados y aprobaron.

Stephan Rasmussen, senador Patria Querida.



En mi caso, voy a mantener el sentido de mi voto, mayoría simple, en base a lo que establece la Carta Magna.

Amado Florentín, senador PLRA.



Ellos hacen lo que quieren (los diputados). Los médicos senadores nos reunimos diariamente por tema Covid.

Zulma Gómez, senadora PLRA.



30 votos se necesitarán en el Senado para que pueda correr cualquier proceso de pérdida de investidura legislativa.



53 diputados tendrían que estar de acuerdo para que uno de los miembros sea expulsado de la banca.