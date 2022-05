Paridad doble en el inicio de la fecha 10

Con emociones hasta el final, el Chanchón no pudo ante el duro equipo de Juan Manuel Frutos, que con la paridad se mantiene en punta con 20 unidades.

El tanto para Pastoreo fue obra de Renzo Carballo (37’) y Juan Núñez puso la paridad (45+1’) para el Auriazul. En la próxima fecha Luqueño visitará a Trinidense, mientras que Pastoreo será local ante el 3 de Febrero.

En otro duelo, disputado en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, el 3 de Febrero igualó sin goles ante el cuadro de Rubio Ñu.

En la fecha 11, el Rojo esteño se trasladará hasta el Complejo María Auxiliadora para medir a Pastoreo FC y, por su parte, el Albiverde recibirá en la Arboleda a Fernando de la Mora.

Hoy continúa el desarrollo de torneo con dos partidos: Atyrá FC vs. 2 de Mayo y Martín Ledesma vs. Trinidense, ambos a las 10:00. De ganar, el Triqui será momentáneamente el único puntero, a la espera del duelo entre Iteño vs. San Lorenzo.