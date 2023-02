Paraguayos en Turquía se encuentran sanos y salvos

Aseguró que la Embajada permanecerá siguiendo muy de cerca el proceso de rescate que se sigue realizando en la zona, debido a que también hay paraguayos que no están registrados en el Consulado.

“Estamos con una tormenta de nieve en Ankara y además amanecimos con la triste noticia del terremoto que nos tocó muy de cerca porque, aunque no hay paraguayos directamente envueltos, no podemos comunicarnos con la madre de un compañero nuestro, de nacionalidad turca”, lamentó a través de Monumental 1080 AM.

Manifestó que los compatriotas que requieran ser atendidos o efectuar consultas se pueden comunicar con el encargado consular José Yamil López, quien se encuentra disponible desde las 05:00 de la mañana, a través del número +905364 320-546. Una serie de terremotos que sacudieron el sureste de Turquía y los países vecinos este lunes se cobró la vida de miles de personas, así como heridos.