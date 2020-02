Paraguayo relata vivencia en hospital que recibió enfermos de Covid-19

“Estamos tranquilos y con calma en el caso del personal médico y de salud del hospital, ya que estamos aislados y protegidos con las debidas precauciones, pese a que en el centro hospitalario hay cuatro casos de coronavirus”, manifestó en contacto con ÚH.

“Estamos cerca de la considerada zona roja, la región de Lombardía, donde brotó el virus en Italia. A este hospital llegaron dos de la zona roja, y otros dos proceden de Parma. En el Hospital Mayor de aquí había cuatro casos, de los cuales dos estaban en reanimación y otros dos, en el área de enfermedades infecciosas. Esta tarde (por ayer) murió el paciente que estaba en reanimación a causa del coronavirus. Era una persona de edad avanzada, con otras patologías”, dijo el paraguayo.

Actualmente, la zona norte de Italia concentra más casos de coronavirus, con doce muertos y unos 400 enfermos hasta ayer, según reporta la Protección Civil de ese país.

El personal de blanco, residente desde hace décadas en Italia, explicó que mientras el personal de salud de áreas de emergencias, reanimación y de infectología usan tapabocas y adoptan diversas medidas de seguridad, en su caso, ya que trabaja en el área de clínica médica, no lo utiliza y sigue un el protocolo básico establecido.

BAJO CONTROL. “Aquí, las autoridades políticas y sanitarias emprendieron una gran campaña de prevención social para que la gente se cuide y tome las precauciones básicas. Están haciendo seguimiento y está controlada la situación”, indicó Suárez.

Aseguró que personalmente “no está preocupado” porque están muy informados del tema. “Estamos en calma. Además, también estamos en contacto y comunicación permanente con la Embajada paraguaya en Italia”, señaló Suárez, casado con tres hijos, además de agregar que hay varios paraguayos en el sector de salud en el norte de Italia.

SUSTO. Recordó que el mayor susto se llevaron todos en Italia tras la primera muerte por coronavirus en ese país, ocurrido el viernes pasado.

“Al inicio, nos asustamos todos en el hospital. Pero ahora, que conocemos más del tema, estamos en calma y se toman las precauciones debidas. Luego de la primera muerte y con las noticias de los medios, muchos del norte de Italia fueron en masa a los supermercados y ese sábado (22 de febrero) se desató una suerte de sicosis en el país. Después de ese día, la gente retornó a la calma lentamente. Además, están disminuyendo los casos”, refiere.

El enfermero aclaró que no está en contacto directo con pacientes con coronavirus y tampoco atiende o trata con potenciales sospechosos del coronavirus, ya que los que presentan síntomas no pueden venir directamente al hospital. “Seguimos el protocolo del Ministerio de Salud, que indica que una persona con síntomas característicos del coronavirus no puede moverse de su casa y debe llamar a un número de emergencias para recibir asistencia médica y ser trasladado al hospital, si es necesario”, explica y detalla que en Parma ahora hay menos movimiento en las calles.