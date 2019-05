Paraguay y Taiwán: Historia de sus relaciones

INICIO. Tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1957, ambos países firmaron un acuerdo cultural (8 de agosto de 1961), un tratado de amistad (7 de junio de 1968), un convenio de turismo y otro sobre inversiones (25 de setiembre de 1975). La relación entre ambos países ya empezó a ser fructífera durante los gobiernos anticomunistas de Alfredo Stroessner y Chiang Kai-shek. En esa época, muchos oficiales del ejército paraguayo estudiaban en el Colegio Fu Hsing Kang de Taipéi. Con el derrocamiento de Alfredo Stroessner en 1989 y la asunción de Andrés Rodríguez como nuevo presidente, éste recibió invitaciones de la República Popular China a que abandone el reconocimiento de Taiwán. Sin embargo, el general Wang Sheng, quien fungía como embajador de esa isla en Paraguay, persuadió al nuevo gobierno paraguayo a mantener las relaciones a cambio de mayor asistencia técnica y acceso al mercado taiwanés para nuestro país.

INTERCAMBIO EDUCATIVO, CULTURAL Y SOCIAL. Taiwán ofrece asistencia a Paraguay a través de la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Económico Internacional en varios campos (misiones técnicas para el sector primario, asistencia a las pequeñas y medianas empresas, así como promoción comercial) y también, a través de donaciones. En el ámbito académico, jóvenes paraguayos acceden a becas universitarias, capacitaciones profesionales ofrecidas por el Gobierno taiwanés, con estudios en la isla, que entrena también a oficiales del Ejército paraguayo. Taiwán envía a Paraguay capital de inversiones y préstamos, en cantidades todavía relativamente pequeñas. Nuestro país promueve actividades deportivas y culturales en instituciones taiwanesas, incluyendo la enseñanza del idioma español, presentaciones musicales y artísticas tradicionales. El semanario británico The Economist, en su edición del 21 de julio de 2018, escribía que a través de la ayuda de Taiwán, se pagaron 4.500 unidades de viviendas sociales en Paraguay. En abril de dicho año, los dos países habían anunciado también la fundación de una Universidad Tecnológica en Asuncion. “Ningún lugar en la tierra está más lejos de Paraguay que Taiwán, su antípoda. Sin embargo, Asunción, la … capital de Paraguay en el corazón de Sudamérica, está llena de símbolos de amistad con una isla asiática a 20.000 km (12,400 millas) de distancia” (sic).

En un suburbio de Asunción se alza una estatua de Chiang Kai-shek, que en Taipéi dirigió un Gobierno chino en el exilio hasta 1975. No lejos se encuentra la sede futurista del Congreso paraguayo, construido con fondos taiwaneses en el 2003. Al lado está una réplica del rascacielos Taipéi, desvelado en el 2017 para conmemorar los 60 años de relaciones diplomáticas, se entrelaza con motivos nacionales de Taiwán (flores de ciruelo) y Paraguay (flores de la pasión), relata el mencionado semanario británico.

INTERCAMBIO COMERCIAL. Paraguay exporta a Taiwán varios rubros, como madera, cuero, algodón y soja, también productos exclusivos como carne, azúcar refinada y orgánica, yerba mate, aceites esenciales, hierbas medicinales, etc. En 2017, Paraguay y Taiwán firmaron un acuerdo para eliminar los aranceles sobre 54 productos paraguayos. Entre las exportaciones de la isla a nuestro país, llaman la atención el envío de vehículos para la policía y telenovelas dobladas al español.

RELACIONES CON TAIWÁN Y CON LA REPÚBLICA POPULAR. The Economist informó que Paraguay ya exporta productos a la República Popular de China, también de manera indirecta, como la soja, que se vende a través de Uruguay, según reconoció un ministro paraguayo. Pero Taiwán no tiene problemas, aclaró Diego Chou, su embajador en Paraguay. “El no reconocimiento no es una barrera para el comercio con la República Popular de China”, señaló Chou.