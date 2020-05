Paraguay y Taiwán: Comercio exterior

CARNE VACUNA. La que se exporte a Taiwán deberá cumplir obviamente ciertos requisitos: Taiwán enviará anualmente a un grupo de expertos para verificar las medidas preventivas adoptadas contra la fiebre aftosa en Paraguay y seleccionará las plantas procesadoras de carne autorizadas para la exportación a la isla, a ser inspeccionadas próximamente. Por otro lado, cada año Paraguay presentará un informe que contenga el plan de erradicación de la fiebre aftosa, incluyendo datos de vigilancia activa y pasiva, otorgando a Taiwán un periodo determinado para la elaboración de observaciones e informes. Así también, todo envío de carne bovina paraguaya será sometido a revisión de documentos e inspección en la frontera taiwanesa. El Gobierno de Taiwán espera que esta medida pueda contribuir al fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre ambos países amigos.

EXTORSIÓN VS LIBRE ALBEDRÍO. Aunque eso haga referencia a las condiciones para la exportación de carne vacuna de Paraguay a Taiwán, el trasfondo de las mismas no tiene que ver solamente con comercio exterior. Sino también con la extorsión practicada por el Gobierno de la China comunista a Paraguay: La decisión de Xi Jinping, su dictador de por vida, es que Paraguay podrá exportar carne al continente chino solamente si antes nuestro país rompe relaciones con Taiwán. A la inversa y en notoria diferencia, la república taiwanesa no solamente no somete a ningún chantaje a Paraguay por comerciar en el futuro cercano con la China continental, sino que además el gobierno isleño se ha ofrecido formalmente a ayudar a Paraguay a colocar sus productos en el continente chino.

MODELO A EMULAR. Es también una cuestión de valores humanos, de sistemas de gobierno y de sociedades abiertas. Taiwán es un régimen democrático que respeta en la isla todas las libertades (de comercio, de reunión, de asociación, de prensa, de partidos políticos, de creencias y de todas las otras expresiones del quehacer cotidiano) tanto como los derechos humanos y las prácticas religiosas. Además, forma parte ya de ese reducido y privilegiado grupo de países en los que reinan la libertad económica, el fomento a la calidad de vida humana así como el desarrollo de ciencias y tecnología. En estos últimos aspectos, Taiwán se encuentra ya entre los 20 países más modernos del mundo, especialmente en términos de salud y tecnología médica así como de laboratorios farmacéuticos. En esta época de crisis global del Covid-19 o corona virus, fue uno de los países que más rápidamente se liberaron del flagelo viral.

DEMOCRACIA VS. DICTADURA. Por el contrario, la China continental está bajo un régimen totalitario e imperialista, que no respeta ninguna de las mencionadas libertades ni los derechos humanos ni el libre albedrío de los pueblos ni la tolerancia ante religiones y etnias diversas. Su actitud práctica de cara al ex protectorado británico de Hong Kong, a punto de ser incorporado al régimen comunista de Beijing derogando las leyes que le dan un estatus especial, y su amenaza de intervención militar en Taiwán, socavando las libertades y el progreso logrado allí bajo el régimen democrático, son la prueba más palpable del proceder autocrático de su líder único, Xi Jinping.

Los gobiernos paraguayos -ya en sucesión de varias décadas -han optado por sociedades abiertas y elecciones libres, articulando una asociación de pueblos soberanos en auto-determinación y mutua tolerancia. En el mundo contemporáneo, la cooperación técnica y económica de Paraguay y Taiwán, acompañada de generosas donaciones de la isla a nuestro país, y de apoyo irrestricto de Paraguay a las libertades y al régimen democrático de los taiwaneses, han sentado una sólida base de respeto recíproco y de prosperidad compartida entre ambas naciones.