"Paraguay se está convirtiendo en el centro del lavado de dinero en la región"

El senador por el Frente Guasu Jorge Querey, ganó notoriedad en las últimas semanas por encabezar la Comisión Bicameral (CBI) sobre lavado de dinero y hacer públicos los entretelones que rodean a gigantes esquemas delictivos. Advierte que nuestro país se está convirtiendo en el eje de los criminales y que las instituciones son débiles y no funcionan.

–¿Cómo avanzan las investigaciones en la CBI sobre lavado de dinero?

–Creo que estamos con un muy buen nivel de avance porque en primer lugar las informaciones que vamos recabando tanto de fuentes públicas pero documentadas, y por otro lado públicas que también son accesibles en base a lo que uno pueda buscar, por ejemplo los documentos del Ministerio Público Federal del Brasil, o los operativos de la Policía Federal Brasilera que son de pública disponibilidad. Y estamos comenzando a recibir mucha documentación extra donde solicitamos informes.

–¿Qué tipo de informes y a qué entidades?

–Tenemos todo lo que en los últimos cinco años se hizo como pedidos de informes sobre lavado de dinero y delitos precedentes, tenemos la colección completa que solicitamos a diversas instituciones, tenemos pedidos de informes donde ya comenzamos a tener retornos, la colección completa de la disponibilidad de Senabico, estamos sumando documentaciones, también documentos que se han filtrado y que han salido a luz no sé si de la Seprelad o el Ministerio Público pero no lo usamos mientras no lo oficialicemos. Estamos teniendo una montañita de información y se está procesando cada uno de esos documentos.

–Y en base a las comparecencias, ¿qué datos nuevos tienen?

–Vamos teniendo datos muy útiles y comprendemos los mecanismos que operan en nuestro país para el lavado de dinero y eso es muy importante porque cuando redondeemos ese tema podemos establecer recomendaciones y propuestas al pleno del Senado y de Diputados. Falta todavía bastante por hacer.

–¿Existen instituciones que permiten o encubren el lavado de dinero en el país?

–En algunos casos nos queda claro, en otros casos seguramente una investigación fiscal más profunda lo va a determinar. En algunos casos no se le puede pedir mucho, el otro día el ministro anticontrabando nos decía que tenía cinco funcionarios, si es un problema criminal en serio el contrabando en el país no se nota realmente. Porque o sino no tendríamos una institución tan frágil. Por otro lado hay instituciones como la Fiscalía que casos muy emblemáticos ha cajoneado y nos permite sospechar complicidad. Y en otros casos una omisión grave o negligencias. Pero son fracasos institucionales que a esta altura es lo que más me importa, los diferentes nombres que puedan surgir si bien tienen relevancia, lo importante es que las instituciones funcionen.

–El fiscal Omar Legal dijo que las documentaciones y el informe son aún insuficientes.

–Hay gente que debiera comprender lo que es un informe, un informe no es una carpeta fiscal y mucho menos un documento acusatorio, es poner en el papel y sobre base documental de elementos que esos documentos tienen. Me parecieron desafortunadas sus declaraciones porque desde hace rato está en poder de ellos eso. Es muy malo en el sentido de establecer culpabilidad y no se lleva adelante la investigación, y es muy malo si alguien es inocente y tiene cuatro o cinco años una espada sobre su cabeza, imagínate donde queda ahí la presunción de inocencia. Eso es trabajo de ellos o sino la institución para qué existe.

–¿Qué tienen en claro tras las declaraciones de los convocados por la CBI?

–Tenemos en claro las rutas delictivas. Hay un diagnóstico nacional e internacional de estas rutas que comparten diferentes ilícitos como el tráfico ilegal del tabaco, drogas, armas, trata de personas. El esquema del lavado de dinero tiene cuatro vías, uno es el dólar cabo, que es el intercambio a través de casas de cambio, el traslado en físico de dinero con camiones de caudales que se depositan en cuentas internacionales en cuentas de fachada en Paraguay y Brasil y ahí circula el dinero, lo otro es que el dinero del narcotráfico viene directamente en avionetas que descienden en el Chaco. De cada 10 avionetas siete traen cocaína y 3 dinero en físico. No sabíamos cómo llegaba el dinero y ahora lo sabemos. Paraguay se está convirtiendo en un centro del lavado de dinero en toda la región.

–¿Preocupa el sistema financiero paraguayo?

–Asimismo. Hay algunas señales preocupantes de algunas entidades y el ejemplo más emblemático de eso es el caso de González Daher donde uno de los afectados habló de la bancarización de la usura. Es muy grave. Todo se hizo por cuentas bancarias, por cheques. Es una cuestión muy delicada y hay entidades que no están cumpliendo el debido análisis de riesgo.

–¿De dónde cree que provienen las amenazas hacia Usted y su equipo de la CBI?

–Gente del equipo que trabaja conmigo ya recibió varias veces veladas amenazas, personas cercanas o que se acercan y nos dicen “escuchamos por ahí que tenés que cuidarte y que tengamos cuidado en meternos con la mafia”, entonces lo hice público. Desde los últimos 10 o 15 días de esto. Nadie amenaza directamente, hacen llegar. No puedo calificarle directamente porque son insinuaciones. Es un escenario muy delicado y hay que tener cuidado.

–¿Teme por su seguridad?

–Honestamente creo que no son las guardias policiales las que van a garantizar tu seguridad. Es la luz de todo, la transparencia de todo esto es lo que nos puede resguardar a todos de situaciones delicadas. Lo dije para poner en sobreaviso de que si yo tuviera información fidedigna de una de estas cosas lo voy a llevar al ámbito penal.

–¿Se pudo comprobar en la CBI el relacionamiento de Cartes con el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo?

–Sí, tenemos muy en claro de esos informes filtrados de Seprelad o Fiscalía que estamos esperando que nos entreguen oficialmente, que hay un problema de la industria tabacalera por el nivel de superproducción que hay siendo un porcentaje ínfimo de consumo nacional y sin embargo producción estimativa y declaración por miles de millones de dólares, hay un margen no explicado. Presentan todas las facturas ante la SET, pero como contrapartida tenemos todas las denuncias que son de público conocimiento. Paraguay es el responsable del 14% del tráfico de cigarrillo. Y una vez que tenga esos documentos sí te voy a poder confirmar de que sus dueños están vinculados fuertemente con ilícitos.

–¿Cree que Cartes asistirá el martes a la convocatoria que le hicieron y qué le preguntarían?

–Espero que asista. La pregunta a él tiene dos partes, institucional primero, preguntarle sobre su Gobierno y consultarle sobre algunas cuestiones que están flotando en el ambiente, y lo segundo es su vinculación empresarial con las tabacaleras y sobre el tráfico ilícito de cigarrillos que se vincula mucho a esa industria. Creo que es importante que vaya porque tenemos que consolidar nuestras instituciones, cuando somos personas públicas tenemos que asumir que tenemos que estar expuestos y dispuestos a brindar información y es oportunidad para que ante esas preguntas él pueda decir su verdad y eso que él expresa textualmente va a estar en el informe final, sin alteración y sin comentario.

–¿Qué implicancia tiene la declaración de Estados Unidos sobre Cartes?

–Es una demostración de poderío muy grande de EEUU, el peso político y su influencia entre las élites dominantes es muy grande, sin embargo los delitos transnacionales son cuestiones de cooperación internacional, se persiguen y los Estados colaboran, en esto hubo algo en particular, es una cuestión muy delicada y me llama la atención y seguramente veremos la evolución de conducta de ellos en los próximos días o meses, uno es la obstrucción a la investigación que pone en riesgo a EEUU y otro donde habla de fehacientemente vinculado a terrorismo, son dos cuestiones que los norteamericanos definen que les afectan a ellos; tienen un peso específico muy grande, es muy fuerte y llamativo.

–¿Esta situación puede beneficiar a la Concertación en caso de que Peña gane las internas?

–La Concertación gane o pierda en este escenario, contradictoriamente va a estar en manos de la Concertación. El nivel de desgaste de estos gobiernos de estas facciones de la ANR que viene sucediéndose ya data desde hace tiempo. Lugo gana porque consigue generar una expectativa en la gente. Si la Concertación consigue generar esa expectativa va a ganar. Si no genera eso, ni aunque sea un Pato Donald su candidato; se va a perder. En este momento la pelea en la ANR no es terminar con la mafia, es ver quién es el Padrino. No necesariamente el desgaste de esos políticos va a significar su derrota electoral, está abonado el terreno porque nunca hubo tanta luz con respecto a organizaciones criminales, corrupción.

–¿Velázquez o Peña sería más difícil de vencer en abril del año próximo?

–Ndi... (piensa). Honestamente no estoy seguro. Tienen cualidades distintas y eso hay que evaluar con el escenario que se presente. Me reservaría la respuesta a eso porque no quiero especular.

–¿No le pareció llamativa la decisión de la Sala Constitucional de dar trámite a la acción de inconstitucionalidad del ex presidente?

–Fue muy llamativo, incluso se volvió aún más confuso cuando retiraron el pedido un día después, la situación es muy confusa en el sentido de por qué y con qué objetivo se generó esa situación, en segundo lugar creo que eso se hubiera rechazado in límine, y convengamos que era un riesgo institucional grave, si se hubiera resuelto que él jure iba a ser la confrontación de dos poderes del Estado, una crisis institucional de envergadura hubiera sido, por eso me pareció una jugada muy peligrosa. Fueron 24 horas preocupantes.

–¿Cree que se dará el juicio político a la fiscala general?

–Creo que están con problemas de algunos votos que faltan, creo que corresponde el juicio político. Es un momento difícil para Diputados.

