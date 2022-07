Paraguay Rekove, con exitosa visita a EAU

Como bien es sabido, el público árabe es muy difícil, pero eso no fue impedimento para que los chicos los hicieran bailar bajo el son de la música paraguaya y los zapateos del arriero. Lo que más deslumbra a los presentes son los cántaros y botellas que las bailarinas llevan sobre la cabeza, hasta 12 botellas. Esto generó el grito desenfrenado de los asistentes.

“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad ya que por la pandemia y otros contratiempos tuvimos que posponer los viajes. Esta fue una oportunidad que no podíamos desaprovechar, también porque es un honor representar a Paraguay, y aún más hacerlo por tercera vez en Emiratos Árabes Unidos”, comentó Giannina Pizzani, directora de Paraguay Rekove.

“Les encanta ver la danza paraguaya y se sorprenden tanto al ver la danza de las botellas, siempre al terminar las actuaciones se acercan a pedir fotos y también tienen curiosidad por ver de cerca los cántaros y la botella. Se sorprenden al ver que son de vidrio real”, agrega.

En este viaje, no solo tuvieron la oportunidad de interactuar con grupos de diferentes países del mundo, además tuvieron la oportunidad de compartir con el primer embajador de Paraguay ante Emiratos Árabes Unidos, José Agüero Ávila, quien compartió el momento en sus redes sociales y felicitó el talento y el destaque de los artistas. “El embajador se portó de maravilla con nosotros y nos recibió muy bien. Nos pareció una excelente persona”, indica Pizzani.

EUROPA. Los compatriotas retornan al país esta semana y ya preparan maletas para su próxima gira, que será del 7 al 29 de agosto en Europa, donde visitarán Francia e Italia.

Para finalizar, Pizzani invita a los jóvenes a soñar en grande y no tener miedo a luchar por sus sueños, porque todo sacrificio tiene su recompensa.

“El mensaje que yo les dejo es que nada es imposible y que no dejen de luchar por sus sueños, que las cosas que se hacen con amor y pasión siempre dan sus frutos, soy una persona que siempre les aliento y ayudo en todo lo posible a mis bailarines para que persigan sus metas y no se rindan. De pronto no es fácil pero poco a poco uno va mejorando y entendiendo que de las cosas pequeñas se empieza, todo es cuestión de perseverancia, unidad y trabajo en equipo”, sentenció.