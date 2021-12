Paraguay puede ser centro de operación para criptomonedas

Hinz consideró que con una regulación adecuada, Paraguay puede emular el caso de Portugal, uno de los destinos actuales más atractivos para el negocio de los activos digitales. “Yo creo que haciendo una buena regulación, una regulación promercado, que permita al Gobierno no perder el control de la macroeconomía, pero tampoco ahorcando a la industria, porque si ponés exceso de impuestos la industria se va a otro lado donde pueda operar un poco más libre”, sostuvo.

Agregó que otro punto a tener en cuenta es la educación financiera de la población, donde queda mucho camino por recorrer, lo cual es un factor común en varios países de la región. “Paraguay no es un país que tenga mucha inclusión financiera, hay mucho manejo de efectivo, que de hecho es un problema de los mineros, que se están yendo a pagar la luz, la ANDE, con efectivo porque al no tener un marco no pueden meter dinero en la cuenta bancaria y tienen que ir a pagar en efectivo, lo cual no tiene sentido”, refirió.

Cabe recordar que Binance, la plataforma de exchange (intercambio) de criptomonedas que desde el año 2018 se configura como la más grande del mundo en cuanto a volumen de operaciones y cuenta con usuarios en más de 180 naciones, había realizado en octubre pasado su desembarco oficial en nuestro país.

ADICIÓN. Por su parte, el abogado Rodrigo Giménez analizó el proyecto de ley para regular el negocio de las criptomonedas que se encuentra en instancia del Congreso Nacional. Al respecto, consideró que el documento no establece aspectos imprescindibles para el negocio de los activos digitales, al menos en su redacción actual. Por otro lado, consideró importante ver la posibilidad de otorgar facultades legales a entidades, como el Instituto de Previsión Social (IPS) o el Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan invertir en determinadas criptomonedas. Asimismo, indicó que un aspecto clave a definir para las operaciones con critpoactivos en nuestro país es el aspecto tributario.



48.000

dólares aproximadamente era la cotización que mostró ayer el bitcoin, una de las cripto más conocidas.