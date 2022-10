https://twitter.com/filmagicpy/status/1581988584029974528 ¡En tres días inicia la preventa más esperada del año! ¿Estás preparado? #PanteraNegra: Wakanda Por Siempre, pre estreno el 9 de noviembre, solo en cines. pic.twitter.com/tGzrJweXhs — Filmagic Entertainment (@filmagicpy) October 17, 2022

Los interesados de asisitir a dicha función podrán adquirir los tickets de manera online en Disney Tickets y de manera física en los cines a partir de este jueves 20 de octubre.

Aventura, misterio y más acción

El largometraje de acción que vuelve a aventurarse en el reino de Wakanda, donde surge una nueva amenaza procedente de una nación submarina oculta llamada Talokan.

#PanteraNegra: Wakanda Por Siempre | Tráiler Oficial | Subtitulado

En este nuevo film, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

El film que cuenta con Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli.

Pantera Negra: Wakanda por siempre está dirigida por Ryan Coogler y producida por Kevin Feige y Nate Moore, llega a todos los cines el 10 de noviembre de 2022.

En una entrevista exclusiva con ÚH, la mexicana Mabel Cadena (31) quien dará vida a Namora, mencionó que este nuevo desafío en su carrera lo encaró con mucha alegría y orgullo y el reto de encarar a una heroína le ayudó a superar sus miedos y a creer que todo es posible.

“Este proyecto me enseñó que puedo ser un superhéroe en mi propia vida. Le recordó a mi Mabel de niña todo lo que renunció porque creyó que no tenía las herramientas o porque quizá no valía la pena enfocarse en ello. La vida le dio la oportunidad y le recordó que sí vale la pena volver a soñar. Me dio la oportunidad de hacerme cargo en mi vida cotidiana de esa debilidad y hacerlas mi mayor fortaleza”.

Pantera Negra: Wakanda por siempre llega oficialmente a los cines del país el 10 de noviembre de la mano de Filmagic Entertainment.