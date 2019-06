Paraguay no llega ni al 50% de mercados top de la carne

Paraguay tiene acceso a solamente cuatro de los diez mercados mencionados, quedando fuera del resto que representa más de la mitad de las importaciones mundiales, resaltó Marcos Medina, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Estos datos, consolidados a partir de la información brindada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2018), fueron dados a conocer durante la presentación a la prensa de los motivos que impulsan la creación del Instituto Paraguayo de la Carne.

El ex ministro dijo que Paraguay no tiene ninguna limitación para acceder a ninguno de los mencionados mercados, excepto China, país con el que no hay relaciones diplomáticas. Sin embargo, se necesitan mayor gestión y promoción del producto paraguayo en el resto de estos mercados, por lo que buscan la creación del instituto.

Medina comentó además que la clase media en los países asiáticos va creciendo, por lo que su demanda de alimentos de mayor calidad también irá creciendo. “Dos de cada tres consumidores de la clase media estarán en Asia para el 2020”, señaló.

“No tenemos acceso a los mercados que están disparando los precios internacionales”, agregó. Esto se puede ver con el precio del producto uruguayo, que tiene acceso a Estados Unidos y China, ejemplificó Medina. El precio de la carne paraguaya es de USD 4.023 por tonelada, mientras que la carne uruguaya está a USD 5.899 por tonelada, es decir, un 46% más, señaló.

Así también comentó que los principales exportadores mundiales de carne bovina tienen un organismo de promoción y márketing de la carne: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil.

MODALIDAD. Se plantea un modelo de alianza público-privado, donde la parte pública se encargará de lo relacionado con las certificaciones sanitarias, explicó por su parte el presidente de la ARP, Luis Villasanti. Este instituto será financiado por los propios productores, aseguró. Recordó que el proyecto de creación del instituto está siendo discutido en la Cámara de Diputados.

Con respecto a la pregunta de que si se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), así como de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), dijo que esperan el apoyo porque el instituto será “algo positivo para el país”.