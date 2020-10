Paraguay llega a 50.000 casos y preocupa relajamiento ciudadano

Temor presente. La cuarentena sin fases está dando lugar al desapego de la población a las medidas de prevención del coronavirus. Esta situación es vista por médicos con mucha preocupación. Ayer Paraguay llegó a un total acumulado de 50.344 casos.

La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, señaló que entre los profesionales de dicho centro asistencial se ve con inquietud lo que está ocurriendo. “Creemos que toda la gente está en un relax total. Eso tendrá graves consecuencias. Después del levantamiento, entre comillas, de la cuarentena, donde la gente solo leyó el titular y no lo que venía detrás, la preocupación ahora es que no demos abasto para lo que vendrá, un aluvión de gente”, graficó. Otro dato revelador lanzado por la responsable del Itauguá es el de las urgencias. Esta área se encuentra llena por la cantidad de accidentes de tránsito que vienen sucediendo, más aún desde la nueva etapa de la cuarentena. “Todos los servicios ya están volviendo a la normalidad, entre comillas. También tuvimos positivos por Covid en otras patologías porque los familiares se aglomeran en los servicios”, detalló González. La preocupación sobre el escenario que se avizora por el excesivo relax es compartida por otros directores de hospitales, comentó González. La gente que ha dejado de usar tapabocas e incluso que ya no se lava las manos es algo que se viene viendo cada vez más, contó. Esta situación fue relatada por otros profesionales de la salud e incluso el ministro Julio Mazzoleni. OCUPACIÓN Comentó que durante la anterior semana ingresaban hasta 15 pacientes por día. Sobre la situación actual en cuanto a ocupaciones de camas, mencionó que están en una meseta. En el caso de terapia intensiva, existe un 85% de ocupación y en salas comunes por debajo del 80%. Esta situación se viene manteniendo hace una semana. Hace aproximadamente dos semanas el nivel llegaba al 95%, detalló la responsable del hospital nacional. El informe diario del Ministerio de Salud Pública reportó 669 nuevos positivos, de los cuales tres son del exterior y el restos comunitarios. Además, hubo19 fallecidos más, llegando el total a 1.096. El número de internados trepó a 777, con 146 en terapia intensiva. Con 661 nuevos recuperados la cantidad de personas que superaron al virus y cuentan con inmunidad temporal sube a 32.751 personas.



VIRUS DEL NUEVO SIGLO



INQUIETUD. Médicos temen aumento de contagios en poco tiempo y que lleve al colapso al sistema.



ACTUALIZACIÓN. Ayer se dieron a conocer 669 infectados y fallecidos llegan al total de 1.096.